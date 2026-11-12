Presidentes de la Celac llamaron a que “una persona nacional de América Latina y el Caribe” asuma la secretaría general de la ONU

Una declaración firmada por 24 mandatarios de la región, entre ellos Lula da Silva, Yamandú Orsi y Javier Milei, llama a actuar en coherencia con “el principio de balance geográfico equitativo”

A propuesta de Uruguay, que actualmente preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 24 presidentes de la región –entre ellos, los de Argentina, Brasil y Uruguay– firmaron un pronunciamiento en el que sostienen que “ha llegado el momento” de que una persona nacional de América Latina y el Caribe ocupe la secretaría general de las Naciones Unidas. Según difundió la cancillería uruguaya, el texto fue enviado a la presidenta del Consejo de Seguridad del organismo internacional, la embajadora Sanita Pavluta-Deslandes.

Entre las razones de la propuesta, se mencionan “el principio de balance geográfico equitativo” y “el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la organización”. Además se señala el “firme apego a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional” de la región, así como su “histórica contribución” a “la consolidación del multilateralismo, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos”. Recuerdan también que se trata de una región “libre de armas nucleares”.

La Celac expresa esta posición en vísperas del proceso de consultas informales que se realizará la semana próxima en la sede de Naciones Unidas para la designación de su próximo secretario general. El pronunciamiento de los presidentes de la región se suma a la declaración que ya habían formulado los cancilleres de la Celac el 28 de octubre.

Los candidatos de América Latina y el Caribe a la secretaría general de Naciones Unidas son las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki; la costarricense Rebeca Grynspan; el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, y la exministra guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.