Segundo accionista de Montecon puso fin al arbitraje internacional contra el Estado uruguayo, que no deberá pagar indemnización

La empresa canadiense ATCO, segundo accionista de Montecon, alcanzó un acuerdo con el Estado uruguayo y renunció irrevocablemente a todos sus reclamos, según informó Presidencia este viernes. La empresa había iniciado un litigio en 2024 por entender que se violó el tratado de inversión entre Canadá y Uruguay, en el marco del acuerdo con Katoen Natie, y exigía una indemnización por 240 millones de dólares.

El acuerdo alcanzado permitió poner fin al arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sin que Uruguay deba pagar indemnización alguna ni asumir obligaciones económicas frente al grupo canadiense.

Asimismo, se estableció que ninguna de las partes reconoce responsabilidad en relación con el arbitraje ni deberá compensar económicamente a la otra. Desde Presidencia también se señaló que Uruguay no otorgó beneficios ni contraprestaciones a ATCO ni a Montecon.

El cierre de este litigio se suma al del arbitraje internacional promovido por Neltume contra Uruguay. Presidencia destacó que ambos resultados “ponen de relieve la importancia de una estrategia jurídica orientada a la protección de los intereses del Estado y de los recursos públicos, así como a la búsqueda de soluciones que permitan resolver controversias internacionales sin comprometer económicamente al país”.