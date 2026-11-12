Subsecretaria del Interior contó que tuvo que cerrar su cuenta en redes por la “violencia terrible” que sufrió

En un seminario sobre violencia política contra las mujeres, Valverde se refirió a cómo esto impactó en su familia y llamó a generar “espacios donde nos abracemos virtualmente”, porque si no, “nos sentimos muy solas”

En Uruguay, en pleno 2024, el 81,3% de las candidatas a cargos parlamentarios en la última campaña electoral dijeron haber sufrido algún tipo de violencia de género, según un estudio presentado en marzo de este año por ONU Mujeres y realizado por las politólogas Verónica Pérez Bentancur y Niki Johnson. Esta última repasó algunos de estos datos durante su presentación en el seminario “Violencia política basada en género contra las mujeres”, organizado este jueves como parte de una serie de intercambios regionales de la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del Mercosur.

Una de las expositoras, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, mostró la afectación que estas violencias pueden generar en las mujeres refiriéndose a su propia experiencia. Primero habló de las complejidades y de los mecanismos de exclusión que existen en la política y que impiden el acceso de las mujeres a los lugares de decisión. “A mí me toca estar por fuera de los asados por ser vegetariana, y sabemos que en los asados también pasan cosas”, comentó.

Luego afirmó que las mujeres, para llegar a lugares de decisión como en su caso, “tenemos que transitar por muchas formas de violencia, y la violencia política es una de esas”. En particular se refirió a la violencia digital, que es difícil de perseguir penalmente y que ha sido “por mucho tiempo no visibilizada”. Contó que desde el Ministerio del Interior están trabajando en protocolos para poder abordar este tipo de violencias, y también en la prevención, con cooperación y trabajo interinstitucional.

Relató que a los pocos meses de asumir su cargo en el ministerio, tuvo que cerrar una de sus cuentas en redes sociales “producto de una violencia terrible que no tenía que ver con mi gestión, sino que tenía que ver con mi persona, con mi cuerpo, con mi pelo, con mi ropa”. “Es insoportable. Teniendo hijos que miran las redes sociales, ver violentada a su madre de la forma en que era violentada, también implicaba un trabajo con ellos de educación, de sensibilización y de concientización”, señaló.

Lilián Celiberti, feminista e integrante de Cotidiano Mujer, destacó la importancia de la solidaridad entre las mujeres para “enfrentar” estas violencias y de lograr una mayor “presencia colectiva en los medios”, y convocó a “no escuchar” las agresiones, así como a “trabajar en el aislamiento social” de expresiones como las del comunicador Fernando Vilar en relación con las infancias trans. También señaló la necesidad de regular las plataformas.

El “no” a “bancársela” y la importancia de las redes de apoyo

La titular de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Iliana da Silva, dijo que es importante, cuando una mujer es víctima de acoso en las redes sociales, que “no se sienta sola”. Contó que en su caso también sufrió esa especie de “linchamiento en la plaza pública” de las redes sociales, en particular cuando era periodista, por coberturas que realizó. “Las redes sociales se han convertido en un juzgado exprés”, cuestionó. Afirmó que en estos casos es importante el apoyo no solo de los colegas y compañeros, sino también de las empresas, en el caso de las trabajadoras, y de los sectores políticos, en el caso de las mujeres políticas. “Muchas veces las empresas dejan solos y solas a esas personas que son víctimas de ese linchamiento por hacer su trabajo”, indicó.

Ante esto, Valverde pidió tomar nuevamente el micrófono y contó que tras las agresiones que sufrió en redes, recibió el consejo de que se hiciera “dura”, pero no lo tomó. “Basta de la frase, la recomendación o el consejo de ʻhacete duraʼ, ʻendurecé la pielʼ. No. No lo voy a hacer. Porque si yo endurezco la piel, no me duele el dolor de otro. ¿Cómo genero una política pública de convivencia y seguridad si me da lo mismo cualquier cosa, si no me traspasa nada? No me voy a acostumbrar, voy a seguir siendo sensible y llorando, y que me duelan las cosas”, remarcó. Y llamó a generar espacios donde “nos abracemos virtualmente también”, porque “si no, nos sentimos muy solas”

La politóloga Niki Johnson hizo hincapié en lo señalado por Valverde y dijo que no se trata de “bancársela”, porque estas violencias “distorsionan quiénes pueden acceder a la política y quiénes permanecen” en esta actividad.