Referentes del IFD de Rivera alertan que los estudiantes necesitan mayor ayuda económica y becas para culminar los cursos “sin la obligación” de conseguir empleo.

El tránsito de la educación media a los estudios superiores suele considerarse el puente definitivo hacia el desarrollo profesional de los jóvenes. En la frontera, sin embargo, esta transición atraviesa una severa crisis de expectativas.

Katia Ferreira, referente del Instituto de Formación Docente (IFD) de Rivera, alertó sobre esta realidad, que está vinculada con la oferta terciaria que tienen los estudiantes que culminan sexto año de liceo en esta zona del país.

Desde su experiencia, Ferreira describió un escenario de creciente “desinterés y apatía” ante la posibilidad de un desarrollo profesional luego de culminado el liceo, ya que existe una tendencia de “priorizar el ingreso rápido de dinero por sobre la formación terciaria”. “Escuchar a jóvenes que están a un paso de egresar [del liceo] decir que ya no van a estudiar más, y ver que sus proyectos de vida se reducen a la inmediatez de descargar camiones o conseguir un puesto en los free shops de Rivera, es un golpe devastador”, lamentó la docente, entevistada por la diaria.

Esto sucede, según dijo, a pesar que el IFD de Rivera cuenta con una oferta académica “diversificada e integradora, estructurada en tres turnos (matutino, vespertino y nocturno), una oferta que “facilita el acceso” de los estudiantes.

La propuesta incluye las carreras de Magisterio para Educación Primaria, Maestro de Primera Infancia, Profesorado de Educación Media en diversas especialidades y modalidades semipresenciales, Certificaciones en Lenguas Extranjeras como inglés y portugués —clave en el contexto binacional— y la reciente incorporación de la carrera de Educador Social, repasó Ferreira.

Pese a esta amplia gama de oportunidades, la dinámica económica local muchas veces impone su peso. “En nuestra realidad fronteriza, el aula de Formación Docente empieza a percibirse como un territorio lejano. La urgencia del jornal le gana la pulseada a la promesa de un futuro construido a base de libros, vocación y esfuerzo a no tan largo plazo”, reflexionó la docente.

Hay que continuar apoyando las trayectorias educativas

A pesar de este panorama de “vulnerabilidad socioeconómica”, los estudiantes que siguen conectados al IFD necesitan mucho apoyo institucional, señaló la docente. “La vocación existe, pero no se sostiene sola; los estudiantes necesitan imperiosamente una ayuda económica, becas de estudio reales que les permitan sostener la cursada sin tener que abandonar por obligación”, enfatizó Ferreira, quien valoró particularmente el esfuerzo de aquellos estudiantes que aspiran a convertirse en los primeros titulados de sus familias.

En este sentido, el instituto educativo dispone de herramientas de contención y apoyos monetarios para aliviar la carga económica de las familias: becas de pasajes y boletos para el traslado, prestaciones a través del BPS y becas de alimentación, entre las que destaca la reciente concreción de un servicio de viandas.

Para Ferreira, la comunidad educativa y las instituciones enfrentan un desafío impostergable: “Esta realidad nos coloca ante una doble urgencia. Mientras nos duele ver cómo el desinterés vacía las aulas y achica el horizonte de tantos jóvenes, tenemos la obligación moral de no soltarle la mano a los que sí quieren pelearla”.