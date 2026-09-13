Desde Rivera a la capital: Jodido Bushinshe celebra 11 años llevando la cultura de frontera a Montevideo

Con 11 años de trayectoria, el colectivo cultural fronterizo de Rivera, Artigas y Cerro Largo presentará dos jornadas de literatura, debate académico y música en la capital el 30 de setiembre y 1º de octubre.

Montevideo será escenario de un acontecimiento cultural inédito con la llegada de Jodido Bushinshe –expresión en portuñol que refiere a un gran alboroto o desorden festivo–. El colectivo, que nació en 2015 por iniciativa de la Coordinación Departamental de Centros MEC de Rivera (unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, MEC) y al que luego se sumaron Artigas y Cerro Largo, conmemora más de una década de trabajo dedicada a visibilizar y revalorizar las expresiones de la frontera uruguayo-brasileña.

El proyecto, que en sus inicios fue clave para incorporar los dialectos del norte al primer inventario nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial (Saberes compartidos, MEC), busca ahora afianzar la proyección nacional de las voces, investigaciones y ritmos que florecen en la zona limítrofe.

Debate académico en la Universidad

La programación comenzará el martes 30 de setiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). En coordinación con el Departamento de Literatura del Centro Universitario Regional Norte (Cenur), docentes e intelectuales participarán de un encuentro para analizar las transformaciones sociales, históricas, lingüísticas y antropológicas de la región en la última década. La jornada incluirá 11 ponencias académicas y un cierre musical.

El miércoles 1º de octubre la actividad se trasladará a dos emblemáticos recintos de la capital. Durante la mañana, autores norteños mantendrán reuniones de trabajo con editoriales y distribuidoras en Montevideo para impulsar la circulación de sus obras. En la tarde, el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre recibirá conversatorios sobre literatura fronteriza.

A partir de las 17.30, el hall de la sala Zitarrosa albergará una feria de exposición y venta de libros de autores del norte, acompañada por una lectura abierta junto a integrantes de la diáspora fronteriza radicada en la capital.

El espectáculo central de cierre será a las 20.30 en la sala principal de la Zitarrosa, que albergará el festival musical de clausura, conducido por la periodista Silvia Techera. La grilla reunirá diez propuestas artísticas en español y portuñol con la participación de Ernesto Díaz, Laura Vera, Luana Olivera, Ernesto Amir, Patricia Robaina, Carlos Enrique Yoni de Mello, Mario Rodríguez Lagreca, Soledad Vaz, Rivero y Tu Pá.

Convocatoria a escritores de Rivera

En el marco de la organización, Espacios MEC Rivera abrió la recepción de libros de autores locales –tanto de literatura general como de investigaciones históricas sobre la frontera– para su exhibición y venta en Montevideo.

Los autores podrán entregar de tres a cinco ejemplares por título (con precio y datos de contacto) hasta el 12 de setiembre en los siguientes puntos: librería Eclipsamor (Av. Brasil 920, de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 y sábados de 9.00 a 12.00) y en librería CataLibros (Artigas 1180, de lunes a viernes de 14.30 a 18.30 y sábados de 9.30 a 13.00).

Las obras recopiladas serán consolidadas y enviadas a la capital mediante el Correo Uruguayo.

Enrique da Rosa, referente de Espacios MEC Rivera, dijo a la diaria que el evento es de tal trascendencia que con el desembarco capitalino se afianzará la proyección de las expresiones culturales y saberes que nacen del intercambio permanente en la frontera.

Espacios MEC es un programa de Desarrollo Territorial del MEC que promueve el acceso a la educación, la cultura, la ciencia y la innovación en todo el país, articulando con actores locales e impulsando procesos de descentralización, con especial énfasis en localidades pequeñas y zonas históricamente postergadas.