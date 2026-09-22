Fuerte temporal de viento y lluvia causó destrozos en Cerrillada y afectó a varias viviendas

Un inesperado temporal con fuertes ráfagas de viento y copiosas precipitaciones azotó en las últimas horas a la localidad de Cerrillada y zonas fronterizas aledañas.

Como saldo preliminar, se reportaron daños en siete viviendas, una escuela y la capilla de Cerrillada, además de cortes prolongados de energía eléctrica, caída de columnas y afectaciones en caminos rurales.

Si bien se pronosticaban lluvias para la jornada, el fenómeno incluyó fuertes vientos que sorprendieron a los pobladores y agravaron una situación de vulnerabilidad estructural que ya venía arrastrándose desde los temporales de julio y agosto.

El director general de Obras de la Intendencia Departamental, el arquitecto Martín García, confirmó que los mayores daños se concentraron en Cerrillada. Un equipo técnico de Construcciones de la comuna, que venía trabajando en Vichadero, junto con personal del Centro Coordinador de Emergencias Departamental y del Ministerio de Desarrollo Social, se trasladó de inmediato a la zona para realizar la evaluación de daños y el relevamiento de la situación de las familias afectadas, constatándose hasta el momento únicamente pérdidas materiales.

Afectación en viviendas y respuesta institucional

García explicó que las evaluaciones realizadas tras los temporales anteriores (mayo y julio) demostraron que la simple sustitución de chapas no resolvía el problema de fondo debido a la precariedad de las estructuras originales. En muchos casos, los técnicos debieron optar por construir módulos habitacionales transitorios de madera de buena calidad para que las familias puedan habitar de manera segura mientras se planifica la reconstrucción definitiva de sus hogares.

Ante esta realidad, la comuna mantiene gestiones activas ante el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Actualmente se elabora una cotización orientada a financiar soluciones habitacionales definitivas, ya sea mediante construcción tradicional en mampostería u otros sistemas constructivos seguros, con el fin de resolver los casos que aún permanecen pendientes.

Testimonios y daños en infraestructura pública

Por su parte, el vecino Andrés Loretto relató a colegas de Radio Vichadero que el vendaval levantó los techos de siete viviendas, de la escuela 52 y de la capilla de la zona, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El temporal también provocó la caída de más de diez columnas del tendido eléctrico sobre el camino de acceso a las viviendas de Cerrillada, interrumpiendo el tránsito vehicular y permitiendo únicamente el paso peatonal. Una situación similar se registró en Rincón de los Verdún, otro núcleo de vecinos ubicado en las proximidades. Los pobladores y autoridades locales ya se comunicaron con la gerencia regional de UTE, cuyas cuadrillas se comprometieron a concurrir a la brevedad.

Las comunidades de Cerrillada, Guaviyú y La Puente, todas linderas a la ruta 27, permanecieron sin suministro de energía eléctrica hasta la mañana siguiente, al igual que amplias zonas de Tranqueras y Vichadero, que sufrieron cortes prolongados durante varias horas.

Situación en Rivera y medidas preventivas

En la ciudad de Rivera se atendió una situación puntual en el centro poblado Lagos del Norte, distante unos 15 kilómetros de la capital departamental, donde una familia solicitó asistencia para evacuar su vivienda ante el peligro de derrumbe de un gran árbol lindero que se vio comprometido por las condiciones climáticas.

Desde el punto de vista meteorológico y vial, las precipitaciones fueron sumamente intensas en cortos períodos. Se registraron 34 milímetros en apenas dos horas, superando ampliamente el umbral departamental de diez milímetros establecido por ordenanza para prohibir la circulación de carga pesada y maquinaria, con el fin de proteger la caminería rural.

Afectación al sector rural y fronterizo

El temporal también dejó secuelas en la producción y la fauna local. En la zona fronteriza de Serrilhada un monte de eucaliptos fue arrasado por las fuertes ráfagas, lo que provocó la muerte de algunos lanares (ovejas y carneros) que buscaban resguardo bajo los árboles. Las autoridades continúan monitoreando el impacto del fenómeno en todo el departamento.

Cerrillada y Serrilhada representan un ejemplo característico de población binacional o espejo en la frontera entre Uruguay y Brasil. Cerrillada es una pequeña localidad rural ubicada en el oeste del departamento de Rivera, asentada sobre la Cuchilla de Santa Ana. Serrilhada es el lado brasileño que colinda directamente con la localidad uruguaya, perteneciente al municipio de Bagé, estado de Rio Grande do Sul.

Ambas comunidades están separadas únicamente por una calle ancha de tierra que actúa como límite político. En el día a día la división es invisible: sus habitantes comparten las mismas costumbres, vestimentas, dinámicas sociales y el uso cotidiano del portuñol o dialectos fronterizos. Los únicos elementos que recuerdan la frontera política son los marcos demarcatorios internacionales y la bandera uruguaya que ondea en la escuela 52 de la zona.

La distancia por carretera entre la localidad de Cerrillada y la ciudad de Rivera es de aproximadamente 145 kilómetros.