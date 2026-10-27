Crece desde el Pie: el programa que busca mejorar las condiciones de vida de embarazadas y recién nacidos en Salto

Las primeras actuaciones se concentrarán en la zona oeste y se proyecta postular a 23 familias para 2027.

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La Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales de Salto abordó este martes distintos temas vinculados a las políticas públicas y la atención de las situaciones de vulnerabilidad social en el departamento. Entre los asuntos destacados estuvo la presentación del programa Crece desde el Pie, una iniciativa de alcance nacional que busca mejorar las condiciones habitacionales de mujeres embarazadas y familias con niños menores de un año.

El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Jorge Vaz Tourem, explicó en rueda de prensa que el programa es llevado adelante por el Ministerio de Vivienda y el Mides, por medio del Plan Juntos, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) y Uruguay Crece Contigo.

La propuesta tiene como horizonte alcanzar a 1.200 hogares en todo el país, con el objetivo de mitigar las dificultades habitacionales que atraviesan las mujeres durante el embarazo y en los primeros meses de vida de sus hijos.

Se trata de una etapa especialmente sensible, en la que las condiciones de vivienda, alimentación y acompañamiento familiar inciden directamente en el desarrollo infantil. En ese sentido, Vaz Tourem destacó que la iniciativa procura generar respuestas que permitan garantizar los derechos de los niños desde antes de su nacimiento y durante sus primeros años de vida.

El programa combina las intervenciones habitacionales con el acompañamiento social y el trabajo territorial. A través de una metodología en red, el Plan Juntos articula con Uruguay Crece Contigo para abordar aspectos vinculados a la crianza, el desarrollo infantil y el papel de las madres en ese proceso.

En el caso de Salto, Vaz Tourem anunció que se delimitará un polígono de intervención en el extremo oeste de la ciudad, donde se concentrarán las primeras actuaciones.

Según explicó, los casos correspondientes a este año ya fueron derivados por Uruguay Crece Contigo, lo que permite prever que en noviembre comenzarán las intervenciones destinadas a mitigar las dificultades habitacionales de mujeres embarazadas y madres con niños pequeños. Además, está previsto postular a otras 23 familias para el próximo año.

Por su parte, Marcela Fernández, facilitadora regional de Uruguay Crece Contigo, señaló que el programa trabaja en Salto mediante cinco duplas técnicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Fernández aclaró que la postulación no garantiza automáticamente el acceso a una respuesta, ya que cada situación deberá ser evaluada para determinar qué intervención resulta pertinente.

El procedimiento se realiza mediante un trámite en línea gestionado por los equipos técnicos. Las postulaciones corresponden a familias que ya reciben acompañamiento de Uruguay Crece Contigo y son las propias duplas las encargadas de identificar las situaciones y presentarlas al programa.

De esta manera, la iniciativa busca articular los recursos institucionales existentes con las necesidades concretas de los hogares, priorizando las situaciones que requieren una respuesta integral.

La vivienda como parte de una respuesta integral a la pobreza

Durante la presentación, Vaz Tourem también puso el foco en la necesidad de abordar la pobreza desde una perspectiva que contemple distintas dimensiones de la vida cotidiana.

En particular, señaló que las políticas dirigidas a mujeres embarazadas y hogares con niños pequeños deben combinar las transferencias económicas con el acceso a mejores condiciones habitacionales y el acompañamiento social.

En ese marco, adelantó que a partir del 1º de enero se pondrán en marcha modificaciones en el sistema de transferencias económicas, orientadas a simplificar su funcionamiento y ampliar los apoyos destinados a mujeres embarazadas y familias con niños pequeños.

Sin embargo, el jerarca advirtió que las transferencias monetarias, por sí solas, no son suficientes para revertir las situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.

“Solo con transferencia económica no se mueve la situación de vulnerabilidad socioeconómica”, sostuvo, al señalar la importancia de incorporar respuestas vinculadas a la vivienda y al acompañamiento de las familias.

Desde esa perspectiva, el programa Crece desde el Pie procura avanzar hacia procesos de integración social que permitan mejorar las condiciones de vida de los hogares y garantizar que los niños puedan crecer con acceso a una alimentación adecuada, educación y una vivienda digna.

El desafío, planteó Vaz Tourem, es que las políticas sociales no se limiten a atender las necesidades inmediatas, sino que también contribuyan a generar condiciones para el desarrollo de las familias y de las nuevas generaciones.

Inseguridad alimentaria y precariedad habitacional

La situación de Salto evidencia la dimensión de los desafíos que enfrentan las políticas sociales en el territorio. Según los datos mencionados durante la instancia, un porcentaje de la población en cuestión se encuentra en una situación de riesgo o inseguridad alimentaria.

A esa realidad se suma la precariedad habitacional, visible en la presencia de asentamientos y en las dificultades que enfrentan numerosas familias para acceder a una vivienda adecuada. De acuerdo con lo señalado por Vaz Tourem, la población que vive en estas condiciones se aproxima a las 5.000 personas.

En este escenario, la articulación entre los organismos públicos y el trabajo territorial aparece como una herramienta central para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad. La implementación de Crece desde el Pie en Salto se inscribe en esa estrategia, con el propósito de intervenir en una etapa decisiva para el desarrollo infantil y mejorar las condiciones en las que transcurren el embarazo y los primeros meses de vida.

El alcance de la propuesta dependerá de la evaluación de los casos, de la coordinación entre los equipos y de la capacidad de sostener respuestas que integren vivienda, alimentación y acompañamiento social. La apuesta es que esas intervenciones contribuyan a reducir las desigualdades que afectan a las familias y condicionan las oportunidades de desarrollo de los niños desde sus primeros días de vida.