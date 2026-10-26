Edil alertó por aumento de 140% de los casos de sífilis en Salto y reclamó más información y prevención

El edil de la Coalición Republicana (CR) Facundo Esteche manifestó su preocupación por el aumento de los casos de sífilis en Salto durante la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental. Tras su intervención, dialogó con la diaria y planteó “la necesidad de visibilizar la situación, promover los controles y reforzar la información sobre las infecciones de transmisión sexual”.

Según los datos que presentó, hasta agosto se notificaron 283 casos de sífilis en el departamento, mientras que en el mismo período del año anterior se habían registrado 118. Esto representa un incremento de 140%.

Esteche señaló que “Salto registra una incidencia de 207 casos cada 100.000 habitantes, frente a los 157 del promedio nacional”. Además, recordó que “en 2024 el departamento ocupó el segundo lugar del país en incidencia, con 336 casos cada 100.000 habitantes”.

El edil aclaró que “el aumento de los casos notificados puede responder tanto a una mayor transmisión como a mejoras en la detección, la notificación y el seguimiento de los pacientes”. En ese sentido, sostuvo que “ambas situaciones pueden coexistir”, pero consideró que las cifras requieren atención. “Salto ya viene alto, este número no se puede mirar de costado”, expresó.

Durante su intervención, Esteche aludió a la expresión coloquial “a pelo”, utilizada para referirse a las relaciones sexuales sin protección. Si bien aclaró que no dispone de datos que permitan establecer una relación directa entre esa práctica y el aumento de los casos, consideró necesario poner el tema sobre la mesa. “No digo que una cosa explica la otra, porque no tengo un dato que lo mida; digo que son cosas que hay que hablar”, señaló.

Para el edil, “detrás de algunas conductas existe la creencia de que la ciencia ha resuelto todos los problemas y de que las infecciones no representan un riesgo personal”. A su entender, “esa percepción puede generar una falsa sensación de seguridad y favorecer la falta de cuidados”.

Esteche recordó que “el preservativo continúa siendo una de las principales barreras de protección frente a las infecciones de transmisión sexual”. También subrayó que “la sífilis puede no presentar síntomas evidentes y que, en algunos casos, aparece una lesión indolora que desaparece espontáneamente, sin que eso signifique que la infección haya terminado”. Advirtió, además, sobre “los riesgos durante el embarazo”, dado que “la infección puede transmitirse de la madre al bebé y provocar consecuencias graves”.

Esteche destacó que “los jóvenes de entre 15 y 24 años constituyen el grupo con mayor incidencia de sífilis en el país”. De acuerdo con las cifras que citó del Ministerio de Salud Pública, en 2024 se registraron 506 casos cada 100.000 habitantes en esa franja etaria. También señaló que “los casos notificados a escala nacional pasaron de 3.700 a 5.500 durante el período considerado de 2026, lo que representa un incremento cercano al 50%”.

El edil consideró llamativa la evolución de las cifras entre los jóvenes, en un contexto en el que, según estadísticas que mencionó, “las nuevas generaciones mantienen menos relaciones sexuales que las anteriores”. No obstante, planteó que “una posible explicación sería que algunas de las relaciones que se concretan ocurren sin protección”, aunque reconoció que no cuenta con evidencia específica para demostrar esa relación.

Al mismo tiempo, aclaró que “no todos los jóvenes mantienen conductas de riesgo” y destacó que “existen personas que se realizan controles periódicos o recurren a ellos cuando consideran que estuvieron expuestas a una situación riesgosa”.

El representante sostuvo que “uno de los principales objetivos es eliminar la vergüenza que todavía rodea a las infecciones de transmisión sexual. Hablar abiertamente del tema resulta fundamental para que las personas consulten y accedan a un diagnóstico oportuno. La sífilis tiene cura; testearse, analizarse, es cuidarse”, afirmó.

“Los análisis pueden realizarse en prestadores públicos, como ASSE, o en mutualistas privadas”, y destacó “la importancia de la privacidad y la confidencialidad en la atención sanitaria”. El edil consideró que “muchas personas pueden sentir vergüenza de consultar en localidades donde los habitantes se conocen entre sí”. Sin embargo, recordó que “los trabajadores de la salud están sujetos a obligaciones éticas y profesionales de confidencialidad”. También indicó que, “ante un resultado positivo, los equipos médicos pueden orientar al paciente, iniciar el tratamiento correspondiente y realizar el seguimiento necesario”.

Más campañas y controles para detectar los casos

Esteche consideró que “las cifras deben difundirse sin generar alarma, pero con la responsabilidad suficiente para impulsar nuevas acciones de prevención”. En ese sentido, reconoció que “ya se han desarrollado iniciativas en el departamento, como jornadas de estudiantes de Enfermería del Cenur Litoral Norte, acompañados por profesionales médicos, en las que se ofrecieron testeos gratuitos”. Sin embargo, sostuvo que “esas actividades deberían ampliarse y alcanzar a más personas mediante campañas de información y propuestas que contribuyan a normalizar los controles”.

El edil también planteó que “podría existir una diferencia en la detección entre mujeres y hombres”. Según comentarios que dijo haber recibido de profesionales de la salud, “las mujeres suelen acceder a más análisis médicos, entre otras razones por los controles prenatales”.

Aclaró que no dispone de “estadísticas que permitan confirmar que exista una mayor cantidad de casos sin diagnosticar entre los hombres, pero una menor frecuencia de controles podría dificultar la detección de algunas infecciones”. Su planteo apunta a que la sífilis deje de ser un tema tabú y a que “el aumento de los casos notificados se traduzca en más prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno”.