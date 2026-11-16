La enfermedad está instalada en el departamento, y la prevención sigue siendo inaccesible para los sectores más vulnerables.

La leishmaniasis continúa siendo una preocupación sanitaria de primer orden en Salto. A 11 años de la aparición de los primeros casos en Uruguay, la enfermedad presenta un comportamiento cada vez más endémico y encuentra en el norte del país uno de sus principales focos. Salto ocupa un lugar especialmente preocupante: es el único departamento donde se confirmaron casos de leishmaniasis visceral humana, uno de ellos con desenlace fatal.

Así lo señaló Sebastián Fernández, director del Policlínico Escuela de la Facultad de Veterinaria del Cenur Litoral Norte, quien calificó en siete sobre diez la situación del departamento frente a esta enfermedad.

En diálogo con la diaria, explicó que “algo más de dos de cada diez perros que ingresan al policlínico presentan resultados positivos”, aunque aclaró que “esa proporción está condicionada por el perfil socioeconómico de la población que concurre al servicio”.

“La situación actual de la leishmaniasis se viene sosteniendo a lo largo del tiempo”, afirmó Fernández. El especialista explicó que “la enfermedad tiene un comportamiento endémico” y que “las estrategias iniciales de eliminar a los perros positivos no lograron detener su propagación”.

La transmisión se produce fundamentalmente mediante un vector, por lo que no existe contagio habitual de un perro a otro ni directamente del animal al ser humano. Por esa razón, sostuvo que “la principal herramienta para evitar nuevos casos es impedir la picadura del insecto transmisor. El problema adquiere mayor dimensión en los sectores socioeconómicos vulnerables, donde las medidas preventivas resultan difíciles de sostener debido a sus costos”.

Actualmente, la leishmaniasis canina está presente en cuatro ciudades del interior: Salto, Bella Unión, Artigas y Rivera. Sin embargo, Salto es el único lugar del país donde se confirmaron casos de enfermedad humana y se produjo un fallecimiento.

Fernández explicó que “los contagios no se distribuyen uniformemente en la ciudad” y que “los mayores problemas se observan en los sectores de menores recursos”. Los datos aportados permiten dimensionar esa realidad. Mientras que a nivel nacional aproximadamente 6,7 de cada diez hogares tienen animales de compañía, en Salto la proporción asciende a 7,1. En los sectores más vulnerables llega a 8,8 hogares de cada diez. Además, entre los hogares que tienen mascotas, el promedio es de 2,2 perros por vivienda.

Para el veterinario, “esta realidad exige orientar los recursos públicos y las políticas de prevención hacia las comunidades que presentan mayores dificultades económicas”, sostuvo.

Los días 10 y 11 de noviembre se desarrolló en Paysandú una jornada de intercambio denominada “Leishmaniasis: convergencia de saberes para una salud integrada entre los humanos, los animales y el ambiente”. La actividad reunió a investigadores que trabajan sobre la enfermedad y permitió establecer tres líneas prioritarias dentro del Instituto de Investigación en Una Salud de la Universidad de la República (Udelar), creado en 2024 y puesto en funcionamiento en 2025.

La primera apunta al desarrollo de nuevas herramientas de prevención. Hoy “la principal alternativa son los collares repelentes que evitan la picadura del vector, pero son importados y su costo limita el acceso de buena parte de la población”. La segunda línea procura investigar alternativas terapéuticas.

Fernández recordó que “la leishmaniasis canina actualmente no tiene cura, aunque existen tratamientos que permiten reducir el riesgo de transmisión. El objetivo es desarrollar opciones efectivas, accesibles y, de ser posible, de producción nacional”. La tercera prioridad consiste “en profundizar el conocimiento sobre el insecto transmisor, su ciclo biológico en Uruguay y su dinámica poblacional, información fundamental para mejorar las estrategias de control”, sostuvo.

Salto como plataforma de investigación

El Policlínico Veterinario de Salto del Cenur Litoral Norte integra los grupos que trabajarán en el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. Fernández destacó que “el servicio constituye una plataforma ideal para la investigación clínica porque recibe diariamente animales afectados y está ubicado en una de las zonas del país con mayor frecuencia de casos”.

Los equipos conformados deberán presentar antes de finalizar el año sus propuestas de trabajo para 2027. El especialista también advirtió sobre las dificultades que presenta el diagnóstico de la leishmaniasis visceral humana. “Sus síntomas, como fiebre y cansancio, son inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades, lo que puede retrasar la consulta y la identificación del problema”, dijo. No obstante, señaló que en “las personas la enfermedad es curable cuando se diagnostica a tiempo”.

Por eso, destacó “la importancia de integrar el trabajo de médicos, veterinarios, biólogos, químicos y epidemiólogos bajo el concepto de Una Salud, que entiende que la salud humana, animal y ambiental están estrechamente relacionadas”.

Finalmente, Fernández reclamó “fortalecer la inversión pública en investigación científica e innovación”. Recordó que “la Udelar concentra entre el 90% y el 95% de la producción científica del país”, pero consideró que “los recursos presupuestales destinados a la investigación son escasos”.

A su entender, “combatir la leishmaniasis requiere políticas públicas sólidas de prevención, respaldadas por conocimiento científico y coordinadas entre la Udelar, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Avanzar en esta problemática requiere inversión pública en investigación e innovación”, concluyó.