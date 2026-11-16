Jerarca del Mides explicó en Salto cómo se implementarán la unificación de las transferencias a partir de 2027

El director Juan Martín Fernández dijo que una de las principales novedades será el incremento de los montos que reciben las familias con niños nacidos a partir de 2025.

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El director del área de Transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Juan Martín Fernández, se encuentra recorriendo distintos departamentos del país para explicar los cambios que tendrá el sistema de transferencias monetarias, que comenzará a implementarse a partir de enero.

En diálogo con la diaria, Fernández destacó que una de las principales novedades será el incremento de los montos que reciben las familias con niños nacidos en 2025, 2026 y 2027. Estas tres generaciones accederán a un aumento en las prestaciones a partir de 2027.

El jerarca aclaró que las familias no deberán realizar ningún trámite para acceder al incremento, ya que el Mides cuenta con la información de quienes actualmente reciben estas prestaciones. Por lo tanto, quienes tengan hijos nacidos en alguno de esos tres años verán reflejado el aumento en el pago correspondiente a febrero.

Pero la principal transformación, según Fernández, será la creación de una prestación unificada para la infancia y la adolescencia, destinada inicialmente a los niños nacidos entre 2025 y 2027. Se trata de un cambio estructural en el sistema de transferencias, que no experimentaba una modificación de esta magnitud desde hace más de 20 años.

“Hay que pensar que la asignación familiar nació en la década del 40. Es decir, hace 80 años que Uruguay viene haciendo punta con este sistema de transferencias a hogares con menores”, señaló.

La nueva asignación integrará en una única prestación las dos modalidades de asignaciones familiares, la Tarjeta Uruguay Social y el Bono Crianza. El objetivo es simplificar los trámites, facilitar el acceso y hacer más comprensible el sistema para las familias.

“El trámite es más fácil, más sencillo. Se puede realizar indistintamente en los dos lugares y es más fácil de entender. Lo que se busca con esta unificación y simplificación es facilitarles la vida a las personas”, explicó Fernández.

El nuevo régimen no alcanzará, por el momento, a los niños nacidos en 2024 y años anteriores. Sus familias continuarán gestionando las prestaciones vigentes y percibiendo los montos actuales. La incorporación de nuevas generaciones será progresiva, año a año, hasta ampliar la cobertura del sistema.

Tres niveles de vulnerabilidad y pagos de hasta $10.000 por niño

Fernández explicó que el nuevo esquema contempla tres niveles de vulnerabilidad socioeconómica, con montos diferenciados según la situación de cada hogar. Los 100.000 hogares más vulnerables del país recibirán hasta $10.000 por niño. El segundo grupo accederá a montos de hasta $6.600, mientras que el tercer nivel percibirá hasta $3.300 por niño.

“La mayoría está cobrando algo y se llegará hasta estos montos. Se ideó un sistema de tal manera que todos ganen un poquito”, sostuvo el director, quien estimó que el incremento promedio de las transferencias será del 70%.

La medida forma parte de la estrategia del gobierno nacional para reducir la pobreza infantil y fortalecer el apoyo económico a las familias. En ese sentido, Fernández señaló que las transferencias monetarias buscan contribuir a afrontar los gastos extraordinarios que implican la crianza y la educación de niños y adolescentes.

Con estos cambios, el gobierno apunta a fortalecer la protección social durante los primeros años de vida y avanzar hacia un sistema de prestaciones más integrado, accesible y sencillo para las familias.