Salto contará con un refugio transitorio para mujeres víctimas de violencia doméstica

El dispositivo, cuya ubicación se mantendrá en reserva por razones de seguridad, permitirá brindar alojamiento y contención durante los días previos a una eventual derivación.

Salto está próximo a contar con un refugio transitorio destinado específicamente a mujeres que atraviesan situaciones de violencia doméstica y de género. La iniciativa busca cubrir una carencia que existe no solo en el departamento, sino también en buena parte de la región norte y litoral del país.

Así lo confirmó a la diaria el director del Mides Salto, Jorge Vaz Tourem, al señalar que “se viene trabajando junto con la Mesa de Violencia de Género y diferentes instituciones locales para disponer un espacio adecuado para la atención de estos casos”.

Actualmente, explicó, Salto cuenta con dos refugios para personas en situación de calle, una para varones y otra para mujeres, pero esos dispositivos no cumplen la función de un refugio de seguridad para mujeres que acaban de atravesar una situación de violencia y necesitan protección inmediata. “Estamos muy próximos a contar con un lugar apropiado para tener un refugio de tránsito”, afirmó.

La ubicación del futuro dispositivo no será informada públicamente. La reserva forma parte de las medidas de seguridad previstas para proteger a las mujeres que deban recurrir al lugar.

“El nuevo espacio será un refugio transitorio, pensado para estadías de cuatro, cinco o seis días”, aseguró el director del Mides. “Durante ese período se brindará contención a las mujeres mientras se resuelven aspectos vinculados a su seguridad, eventuales instancias judiciales y la disponibilidad de cupos para una posterior derivación”.

Según explicó Vaz Tourem, “cuando una mujer se encuentra en una situación de alto riesgo, el sistema nacional de atención a la violencia de género puede determinar su traslado a otro departamento, buscando preservar su vida y la de sus hijos”.

Sin embargo, mientras se concreta esa derivación, muchas veces las mujeres deben esperar en lugares que no cuentan con las condiciones adecuadas para atender a una persona que acaba de sufrir violencia intrafamiliar. “Eso es lo que necesitamos para Salto y para la región”, sostuvo.

El jerarca recordó que tampoco Artigas ni Paysandú cuentan actualmente con un dispositivo de estas características, por lo que el proyecto salteño podría cubrir una necesidad particularmente importante para el norte del país.

El traslado a otro departamento puede provocar una ruptura abrupta con el entorno habitual de la mujer. La situación se vuelve aún más compleja cuando existen hijos a cargo, vínculos educativos o una actividad laboral.

Sin embargo, Vaz Tourem aclaró que, cuando existe un riesgo alto para la vida, el traslado y la desconexión temporal del contexto cotidiano resultan inevitables. “Cuando una mujer tiene un riesgo alto de vida, indefectiblemente ocurre esa desconexión con el trabajo y con su contexto”, señaló.

En esos casos, explicó, “los lugares de protección cuentan con estrictas medidas de seguridad. Las mujeres pueden tener restricciones en la comunicación con el exterior y deben cumplir protocolos destinados a impedir que el agresor pueda ubicarlas. La protección alcanza también a los hijos que acompañan a la mujer, ya que la prioridad es preservar la integridad física de toda la familia”.

Vaz Tourem diferenció el futuro refugio transitorio de seguridad del dispositivo que actualmente funciona para mujeres en situación de calle, aunque reconoció que “un porcentaje importante de las mujeres que concurren al refugio para personas en situación de calle ha atravesado, en algún momento de su vida, situaciones de violencia de género”. Sin embargo, aclaró que “no se trata de un lugar preparado para proteger a mujeres que enfrentan un riesgo inmediato”.

Para ingresar a ese dispositivo existe una evaluación técnica que determina que la persona no presenta una situación de peligro. Por eso, “las mujeres pueden entrar y salir libremente, una condición incompatible con las exigencias de seguridad que requiere un caso de violencia de alto riesgo. La apertura del nuevo refugio apunta precisamente a cubrir ese vacío y ofrecer una respuesta inmediata mientras se define el destino definitivo de cada caso”.

Más de 300 casos de violencia doméstica atendidos en Salto

El Ministerio de Desarrollo Social atiende actualmente más de 300 casos de violencia doméstica en Salto, según informó Vaz Tourem. “El servicio cuenta con un equipo integrado por más de 12 técnicos, entre psicólogos, trabajadores sociales y abogados, que brindan asesoramiento y acompañamiento a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia”.

Además, “existe un servicio destinado a la atención de varones”. En algunos casos, “la concurrencia forma parte de una medida dispuesta por la Justicia, mientras que en otros los hombres acuden por decisión propia”. El objetivo es trabajar sobre las pautas culturales y las conductas que derivaron en situaciones de agresión, como parte de una estrategia más amplia para prevenir la repetición de la violencia.

Consultado por la diaria sobre los reclamos realizados por trabajadores vinculados a los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia, Vaz Tourem indicó que “la situación se encuentra actualmente regularizada”.

Recordó que “se habían registrado dificultades tanto el año pasado como durante este año, debido a que se trata de servicios gestionados mediante una organización de la sociedad civil”. No obstante, destacó “la trayectoria de los equipos” y señaló que “algunas de las trabajadoras cuentan con más de diez años de experiencia en la atención de estas situaciones. Para nosotros son compañeros de trabajo”, expresó, al señalar que “la situación generada había afectado especialmente el funcionamiento de un servicio considerado fundamental en el territorio”, concluyó.