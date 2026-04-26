La ciudad de Salto será escenario los días 29 y 30 de mayo del 109° Congreso de la Federación Rural, una instancia de gran relevancia para el sector agropecuario nacional que, en esta edición, pondrá especial énfasis en las problemáticas del norte del país.

Orlando Dávila, secretario de la Asociación Agropecuaria de Salto y delegado ante la Federación Rural, destacó a la diaria la importancia de descentralizar estos encuentros. “Hace muchísimos años que no se realiza en el norte, la última vez fue en Tacuarembó. Es importantísimo poder poner sobre la mesa los temas que afectan directamente a esta región”. En ese sentido, subrayó que el congreso permitirá generar insumos y líneas de trabajo para el próximo año dentro de la institución.

El evento, además, se desarrollará en el marco de los 125 años de la Asociación Agropecuaria de Salto, lo que le otorga un valor simbólico adicional. “Es una institución que ha dado mucho a los salteños y sigue apostando al crecimiento”, afirmó.

La garrapata en el centro de la preocupación

Uno de los principales ejes del congreso será el avance de la garrapata y sus consecuencias en la producción ganadera. Según Dávila, la situación es particularmente compleja en el norte del país, donde los productores enfrentan dificultades crecientes.

“Se han detectado residuos en carne y eso preocupa mucho. No sabemos las consecuencias que puede traer y ya hay productores que tienen miedo de usar antiparasitarios”, explicó. Esta situación, agregó, está afectando incluso la invernada, debido a la incertidumbre generada.

Como respuesta, se realizará un simposio internacional sobre garrapata los días 27 y 28 de mayo, organizado por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), con participación de técnicos y especialistas de distintos países del Mercosur.

Allí se abordarán aspectos como resistencia a tratamientos, impacto económico, control integrado y alternativas al uso exclusivo de fármacos. “Tenemos que empezar a pensar en otras herramientas. Escuchar experiencias de otros países puede ser clave para encontrar soluciones”, sostuvo.

Competitividad y presión económica

Otro de los temas centrales será la competitividad del sector agropecuario, una preocupación transversal para productores grandes y pequeños. Dávila advirtió que la baja rentabilidad está generando un escenario complejo.

“Hay empresas ganaderas a las que no les cierran los números, y eso es muy preocupante. Ser productor es un estilo de vida, pero vivir con la incertidumbre de si se llega a fin de mes no es bueno para nadie”, expresó.

En este contexto, también se analizará la incidencia del tipo de cambio y el atraso cambiario, factores que inciden directamente en la rentabilidad del sector.

Articulación con gobiernos departamentales

Una de las novedades de esta edición será la participación del Congreso de Intendentes, que sesionará en paralelo al evento rural. Posteriormente, ambas instancias realizarán una puesta en común. “Nos sorprendió gratamente que el Congreso de Intendentes quiera participar. Hay muchos temas para tratar en conjunto y puede surgir algo muy interesante”, señaló Dávila.

Entre los asuntos prioritarios aparece la caminería rural, considerada fundamental para la producción. “En Salto hay más de 600 kilómetros de caminos rurales y solo tres rutas nacionales. El estado de la caminería es clave”, indicó.

Carga tributaria y desigualdades

El tema impositivo también estará presente en la agenda. Según Dávila, la carga tributaria puede resultar pesada para muchos productores, especialmente en departamentos donde no existen beneficios o descuentos.

“Sería importante avanzar hacia un sistema más uniforme, como el Sucive [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares], donde todos paguen lo mismo. Hoy hay diferencias entre intendencias que generan incertidumbre”, explicó a la diaria. Asimismo, recomendó a los productores optar por “el pago en cuotas cuando no existan beneficios por pago contado, como forma de aliviar la presión financiera”.

Presencia de autoridades y nutrida agenda

El congreso contará con la participación confirmada de los ministros Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), este último encargado de brindar un análisis de la situación económica desde la perspectiva del Ministerio de Economía. También se gestiona la eventual asistencia del presidente Yamandú Orsi, que si bien aún no está confirmada oficialmente, tampoco se ha descartado.

La agenda incluirá, además, charlas y exposiciones de referentes del sector, como Eduardo Lassina y Juan Manuel Ramos, así como un conversatorio sobre “Un Uruguay competitivo” con participación de actores de la industria, el mercado y la producción.

Se espera la llegada de más de 500 personas entre productores, técnicos y especialistas, lo que convierte al evento en uno de los más convocantes del calendario agropecuario.

Invitación abierta al sector

Finalmente, Dávila extendió la invitación a productores y técnicos a participar tanto en el congreso como en el simposio internacional. “Es una instancia muy importante para intercambiar ideas y conocer nuevas herramientas. Cada país tiene distintos protocolos para enfrentar la garrapata, y es fundamental aprender de esas experiencias”, concluyó.

Con una agenda cargada y temas de alto impacto para el sector, el 109° Congreso de la Federación Rural se perfila como un espacio importante para debatir el presente y futuro del agro en Uruguay y la región.