El MSP reabre este lunes la agenda para vacunar contra el meningococo a niños de 2 a 5 años

La vacunación contra la enfermedad ya alcanzó a más de 180.000 niños y adolescentes en todo el país.

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Este lunes, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reabrirá, entre las 14.00 y las 17.00, la agenda para que los niños de entre 2 y 5 años puedan agendarse para recibir la vacuna contra el meningococo, informó la cartera en una rueda de prensa encabezada por la ministra, Cristina Lustemberg.

La agenda digital estará disponible para Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto, Cerro Largo, San José, Rocha, Treinta y Tres y Soriano; en tanto, en Artigas, Tacuarembó, Florida, Colonia, Rivera, Paysandú, Flores, Río Negro, Durazno y Lavalleja, pueden concurrir a vacunarse a cualquier vacunatorio sin necesidad de agendarse.

Con esta nueva ampliación de la campaña, todos los niños y adolescentes de entre 2 y 15 años podrán acceder de forma gratuita a la vacuna contra el meningococo C, que es actualmente el serogrupo de mayor prevalencia en el país.

La medida se tomó luego de que las autoridades detectaran un aumento inusual de casos a partir de julio. En lo que va de la semana epidemiológica 39, Uruguay registró 33 casos confirmados de enfermedad meningocócica, un aumento respecto al mismo período del año anterior, informó Lustemberg.

“Lo organizamos por agenda para no desperdiciar vacunas”, explicó la ministra, y señaló que la estrategia también se desarrolla en los centros educativos desde hace algunas semanas, cuando la campaña comenzó en las escuelas y se extendió luego a la educación media.

Desde julio de 2025, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, se incorporó al esquema de vacunación la inmunización contra el meningococo para lactantes y niños de 11 años. Los lactantes reciben la vacuna a los 2, 4 y 15 meses para protegerlos contra el meningococo B, mientras que al año de vida reciben la vacuna contra el meningococo C.

Hasta el momento, más de 180.000 niños y adolescentes fueron vacunados. Según datos citados por las autoridades, hasta un 24% de los adolescentes puede ser portador de la bacteria sin desarrollar la enfermedad, motivo por el cual la campaña priorizó esta franja etaria.