El MSP presentó un plan de trabajo participativo hacia los 20 años del SNIS

Presentación de la agenda de trabajo hacia los 20 años del Sistema Nacional Integrado de Salud, el 12 de noviembre.

Lustemberg reconoció lo construido e invitó a transformar el sistema “siempre centrado en las personas, en la dignidad y en todo lo que tenemos que avanzar”.

Con la sala de actos repleta, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este jueves una agenda de trabajo hacia los 20 años del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que se cumplirán el próximo año. Bajo la consigna “20 años de experiencia. Una agenda de acción para el futuro”, la propuesta busca consolidar lo construido, ajustar los aspectos que requieren cambios y construir respuestas para las próximas décadas del sistema. El proceso, que estará a cargo de la Junta Nacional de Salud (Junasa), combinará instancias de diálogo y participación con la elaboración de propuestas concretas.

La presidenta de la Junasa, Gabriela Pradere, explicó que el objetivo es reconocer los avances del sistema, pero también identificar sus dificultades y los aspectos que requieren mejoras. Entre los indicadores que presentó, destacó el aumento de la cobertura de afiliados al Fondo Nacional de Salud, que pasó de 718.596 personas en julio de 2007 a 2.674.791 en setiembre de 2026. También señaló que el gasto de bolsillo descendió de 22,8% a 15,7% del gasto total en salud entre 2005 y 2024. De todas formas, advirtió que el desafío es transformar la cobertura en acceso efectivo.

La propuesta para el próximo año es reconocer qué aspectos del sistema funcionan y deben fortalecerse, ajustar aquellos que requieren correcciones o actualizaciones y convertir en acciones los acuerdos que surjan del proceso de intercambio.

Para organizar la discusión, la Junasa definió cinco ejes de transformación. El primero es la gobernanza, que implica “ver qué aspectos de la institucionalidad que se plantearon al principio es necesario mejorar”, explicó Pradere. El segundo refiere a las capacidades sanitarias, que incluyen infraestructura, tecnología y personal de salud. El tercer eje es la participación de usuarias y usuarios.

Asimismo, Pradere señaló que “uno de los principales cambios fue la incorporación de la participación social”, aunque también reconoció que es “lo que ha tenido mayores dificultades a lo largo de los años. Es necesario pensar cómo lograr consolidar el espacio previsto”.

El cuarto comprende el financiamiento, la sostenibilidad y los incentivos, una discusión que, según indicó, va más allá de pensar “si los fondos son suficientes o no”. Por último, se abordará la configuración y el equilibrio de la red sanitaria nacional. En este punto Pradere planteó que “es necesario ver cómo está integrado el sistema porque se mezcla la competencia con la articulación”.

Además de los cinco ejes, el MSP propuso algunos aspectos transversales que deberán estar presentes en todas las mesas de trabajo: una mirada común centrada en los resultados para las personas, la sostenibilidad y la eficiencia –es decir, cómo aprovechar mejor los recursos disponibles–; la rectoría, pensada desde los espacios de participación, y la revisión de la normativa.

Sobre este último punto, Pradere aclaró que “no estamos planteando modificar la ‘ley madre’ (18.211)”, que creó el sistema, sino identificar qué aspectos específicos necesitan cambios para incorporar posteriormente los resultados del proceso de discusión.

En cuanto al cronograma, el plan prevé distintas instancias de participación. Además del lanzamiento realizado este jueves, en marzo se presentarán insumos técnicos en una jornada nacional. Entre marzo y octubre de 2027 funcionarán mesas de trabajo sobre los cinco ejes, mientras que el proceso tendrá su cierre en octubre de ese año.

“La idea es que sea lo más amplia posible”, sostuvo la presidenta de la Junasa. Para eso, también se organizarán actividades descentralizadas, algunas sesiones de la Junasa en el interior del país y espacios de diálogo promovidos por las direcciones departamentales de Salud. A esto se sumarán campañas de información para la población sobre el SNIS y la articulación institucional.

En marzo se prevé lanzar una convocatoria nacional para recibir experiencias, estudios y otros insumos que puedan aportar distintos colectivos. “Tenemos antecedentes de jornadas de este tipo, pero la idea es que empresas, sindicatos, colectivos” acerquen sus ideas, sostuvo Pradere. Durante los meses previos, el MSP evaluará las propuestas recibidas.

En paralelo, entre noviembre y diciembre se prevén encuentros con ministros del Mercosur, intercambios con organismos como la Organización Panamericana de la Salud y una instancia con el Parlamento para “canalizar” propuestas de legisladores y de otros espacios.

Pradere señaló que la intención es que el proceso no termine únicamente en un conjunto de diagnósticos, sino que permita obtener “productos concretos”. Entre los resultados esperados mencionó medidas implementadas, instrumentos aprobados y prontos para ejecutar, así como transformaciones estructurales cuyos procesos se hayan iniciado y cuenten con responsables, hitos y mecanismos de seguimiento.

Para que las propuestas puedan avanzar, planteó que cada una deberá identificar el problema que busca resolver, el resultado esperado, los responsables, los recursos necesarios, los plazos y los indicadores para evaluar su cumplimiento.

En definitiva, octubre de 2027 será el cierre de esta etapa de diálogo y, según la propuesta del ministerio, un punto de partida para profundizar las transformaciones del SNIS.

Lustemberg llamó a profundizar los cambios

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, reconoció los avances alcanzados desde la creación del SNIS y convocó a trabajar en los cambios que todavía necesita el sistema, “siempre centrado en las personas, en la dignidad y en todo lo que tenemos que avanzar”.

“Estamos convencidos de que, independientemente de los lugares que ocupemos, la salud del país se ha consolidado como un derecho y requiere la verdadera construcción de todos los que durante años trabajaron por un sistema integrado”, afirmó.

La ministra sostuvo que el objetivo es “que el país recoja lo hecho para dar un salto cualitativo [porque el sistema] lo requiere y los que estamos acá sabemos qué precisa”. También afirmó que el sistema uruguayo no tiene un déficit financiero y defendió la decisión de que reciba aportes de rentas generales: “Fue una decisión política que tomó el país para que la salud sea un derecho”.

Lustemberg optó por no leer el discurso que tenía preparado y convocó reiteradamente a los presentes a participar en la discusión de los cinco ejes planteados. “Tenemos mucho en lo que avanzar”, resumió.