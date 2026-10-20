Alejandro Sánchez: “Es una industria que tiene un enorme impacto en nuestras vidas y en la construcción de nuestro país”

El secretario de Presidencia también valoró que Uruguay logró construir un espacio de “confianza” entre los actores sociales, políticos, gremiales y empresariales: “Instancias como estas son relevantes para esa construcción”

Como ya es costumbre cada tercer lunes de octubre, se celebró el Día de la Construcción con una actividad llevada a cabo en el Club de Golf. El acto contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, varias autoridades nacionales, referentes de las principales cámaras empresariales de la construcción y representantes de la oposición.

Quien hizo uso de la palabra en representación del gobierno fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. En su oratoria, sostuvo que la industria de la construcción es “muy importante porque incorpora un conjunto muy amplio de actores empresariales, de las áreas del conocimiento, de la economía en general, de trabajadores y trabajadoras y que, además, son generadores de mucho empleo y de muy buena calidad, con buenos salarios, y tiene un impacto muy fuerte en el derrame de la economía”. “La construcción mueve el país y es la construcción muchas veces la que ha hecho posible un conjunto de obras de infraestructuras que identifican a Uruguay, desde el estadio Centenario hasta la rambla Sur”, subrayó.

Además, Sánchez destacó el “diálogo franco” que se presenta en este tipo de encuentros para intentar tener una mirada en común acerca de cuáles deben ser los ejes centrales del desarrollo de nuestro país. “Es un intangible que tiene el país que debemos cuidar hacia el futuro”, remarcó. “En un mundo lleno de incertidumbre, Uruguay, más allá de que tiene un conjunto de partidos políticos donde tenemos diferencias y matices o representamos proyectos diferentes, hay un conjunto de temas que son comunes a todos: la estabilidad macroeconómica, la capacidad de que el país se siga desarrollando y de pensar el desarrollo o el crecimiento económico, no como un fin en sí mismo, sino para que nuestra gente viva mejor”, afirmó.

Antes del discurso del secretario de Presidencia, hicieron uso de la palabra Alfredo Kaplan, presidente de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay (APPCU), y luego Alejandro Ruibal, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Kaplan remarcó que desde la APPCU se quiere “mirar Uruguay de aquí en adelante, mirar qué es lo que se podría hacer mejor”, y destacó los 3.500 millones de dólares de inversión anual solamente por parte del sector privado, los 58.000 empleos directos y “otros tantos indirectos”, y las cifras de la participación en el producto interno bruto del país por parte de la industria, que rondan el 10%. “Los promotores privados somos quienes invertimos, generamos puestos de trabajo directos e indirectos mucho mejor pagos que en el resto de la actividad privada del país”, subrayó el empresario.

Alejandro Sánchez en el Día de la Construcción. Foto: Ernesto Ryan

Por su parte, Ruibal reafirmó los datos expuestos por Kaplan y agregó que entre un 15% y un 16% de la población económicamente activa participa en esta industria. “Es una industria que mueve todo el país. Hoy, por ejemplo, tenemos 8.000 obras activas. Por la característica de nuestro país, buena parte de esas obras están más hacia el sur, el 30% son en Montevideo, el 20% son en Maldonado, el 10% en Canelones, pero el 40% son en el resto del país. Esto quiere decir que también es una industria integradora”, afirmó.

Además, Ruibal sostuvo que en esta industria participan alrededor de 1.000 empresas, entre pequeñas, medianas y grandes, que son cerca de 200.000 los trabajadores directos e indirectos y que cuenta con universidades y universidades técnicas relacionadas. “Somos una gran industria formadora de oficio, somos una industria de trabajo”, enfatizó.