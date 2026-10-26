MGAP suspendió ingreso de aves y productos avícolas tras foco de enfermedad viral en Brasil

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, dijo que con la medida se procura “mantener la base productiva nacional” y destacó que el país cuenta con una “cultura ya muy importante de cuidado”

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) resolvió suspender el ingreso y tránsito de aves y productos avícolas brasileños luego de que se constatara un foco de la enfermedad de Newcastle en un establecimiento avícola en el país vecino.

Según informó la cartera en su sitio web, la enfermedad es una afección viral que afecta a las aves de corral y puede llevar a “un aumento de la mortalidad o muertes súbitas”. La publicación añade que el foco fue corroborado por el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil “en un establecimiento comercial dedicado a la cría de pavos de engorde” del municipio de Nova Itaberaba, en el estado de Santa Catarina.

Ante ello, de acuerdo con el MGAP, las autoridades brasileñas establecieron restricciones en el movimiento de las aves de corral, así como “medidas de contención y erradicación, mientras continúan la investigación epidemiológica y las acciones de vigilancia en la zona”.

Desde Uruguay, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) dispuso la interrupción de toda importación de aves, productos y subproductos avícolas elaborados después del 6 de setiembre de forma temporaria, aunque con “excepciones para determinadas mercancías que cumplan las condiciones sanitarias establecidas por la OMSA [Organización Mundial de Sanidad Animal]”. También para aquellos “productos sometidos a tratamientos que garanticen la inactivación del virus, con la correspondiente certificación veterinaria internacional”, acotaron.

“La DGSG continuará el seguimiento de la información oficial proporcionada por las autoridades brasileñas y evaluará las medidas que correspondan de acuerdo con la evolución de la situación sanitaria regional”, enuncia la misiva, en la que también se recomienda a los productores a que tomen acciones para “reforzar las medidas de bioseguridad”.

En una rueda de prensa que consignó Subrayado, el subsecretario de MGAP, Matías Carámbula, subrayó que la producción avícola tiene “un papel muy importante en la producción y en la soberanía” del país, por lo que la medida es necesaria para “mantener la base productiva nacional”. “La avicultura es un sector [en el] que es muy frecuente este tipo de apariciones de virus [...] y por eso hay que cuidar la base productiva nacional”, resumió.

“Es un tema que, por suerte, tanto el ministerio como los productores [y] las empresas tienen muy incorporados los protocolos sanitarios”, consideró Carámbula, que además destacó que el país “tiene no solo las medidas preventivas cuando hay un foco en la región, sino también medidas preventivas previas”. “Siempre el riesgo está; pero bueno, hay una cultura ya muy importante de cuidado”, destacó. Por esto aseguró: “Estamos tranquilos que acá se están haciendo las cosas bien, y el protocolo sanitario funciona”.