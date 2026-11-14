Algunos sindicatos policiales promueven una reforma de la Ley Orgánica Policial para garantizar derechos laborales

El dirigente del Sitrapen Germán Gutiérrez consideró que, si el trabajo en conjunto sale bien, podría ser la “base” para “constituir, en un futuro, una federación que concentre a todos” los sindicatos del Ministerio del Interior.

El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen) y el Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) le solicitaron al Ministerio del Interior modificar la Ley Orgánica Policial porque “no aparece reglamentado ningún derecho”, según señaló el presidente de Sitrapen, Germán Gutiérrez, en diálogo con la diaria. El dirigente sostuvo que se trata de una “anomalía”, dado que, aunque las jerarquías justifican dicha ausencia en la “verticalidad” que implica la labor policial, “la Ley Orgánica Militar –que podría decirse que tiene todavía más asentado todo el tema de la verticalidad y la obediencia– sí tiene reglamentados por ley todos los derechos básicos”.

La petición apunta a crear una comisión interna entre sindicatos y representantes del Ministerio del Interior para elaborar conjuntamente una propuesta de reforma de cara a la próxima Rendición de Cuentas, según informó en primera instancia Caras y Caretas y confirmó la diaria con los involucrados. Entre los cambios que se promoverán, Gutiérrez mencionó la regulación del “examen de próstata, el examen génito-mamario, las horas de descanso mínimas entre jornada y jornada de trabajo, las jornadas diarias de trabajo y los descansos intermedios”, además de intentar conseguir que el policía “tenga derecho a la hora extra libre”.

Acerca de los perjuicios que genera esta situación, Gutiérrez señaló que la Policía no reconoce por su ley orgánica la licencia materna ni el medio horario por lactancia, sino que “homologa los derechos que se le asignan a otros trabajadores por resoluciones internas”. En ese sentido, contó que para reglamentar el medio horario por lactancia se utiliza una orden de servicio de 2021 de la Dirección Nacional de Sanidad Policial, lo que abre la puerta a que cualquier nuevo jerarca pueda modificar los plazos, o directamente eliminarla.

“El funcionario policial está sometido a la arbitrariedad del jerarca de turno. Nosotros citamos un antecedente que pasó en la jefatura de Salto, donde al jefe departamental se le ocurrió aplicar un régimen de trabajo que era de 72 horas de trabajo continuas por 72 horas de descanso”, comentó. La situación fue denunciada ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que constató la “existencia de vulneración de derechos” y recomendó adecuar los horarios.

La iniciativa podría ser una “base” para construir una federación

La representación de los funcionarios del Ministerio del Interior está dividida en un mosaico integrado por decenas de sindicatos.

Según Gutiérrez, la organización de la cartera “fomenta que haya multiplicidad de sindicatos”, ya sea en base a la función, como la Unión de Policías de la Guardia Republicana, o en base a la geografía, como el Sidepac. Frente a esta realidad, se entiende que “no sería justo” que en el ámbito de negociación de cara a la reforma solamente esté la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales del Uruguay (Conasip) –que integran Sitrapen y Sidepac–, por lo que se buscará que la mesa de trabajo sea “lo más abarcativa posible”, a los efectos de que existan “más garantías” de que el texto sea “consensuado entre todos los actores”.

“Si las distintas fuerzas sindicales podemos trabajar en conjunto en este ámbito de negociación, y sale bien, me parece que sería la base como para sentarnos a negociar para constituir, en un futuro, una federación que concentre a todos los sindicatos del Ministerio del Interior o incluso que representen a los funcionarios que hacen tareas operativas”, señaló Gutiérrez. Por el momento se espera que el Ministerio del Interior haga la convocatoria formal e invite a los distintos sindicatos.

Por otro lado, la diaria consultó a varios dirigentes de la Unión de Sindicatos Policiales (USIP), organización que forma parte del PIT-CNT y participa en la negociación colectiva: Fernando Mederos, vicepresidente del Sindicato Policial Nacional (Sipolna), Ricardo González, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), y Virginia Rossi, titular de la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior (Afumi).

González dijo que desconoce las modificaciones planteadas, pero puntualizó que, “si es para mejorar, siempre es bienvenido”. Se expresó a favor de “todo lo que sea garantizar los derechos laborales de los trabajadores policiales” y resaltó que “obviamente” participarán si son convocados, aunque llamó a “no confundir”, en referencia a que los sindicatos de la USIP son las organizaciones con representatividad que “firman este tipo de acuerdos”.

Mederos sostuvo que ya estaban trabajando individualmente en algunos de los cambios propuestos. Apuntó que, si bien nunca habían planteado cambiar la ley orgánica, entienden que “es algo favorable”. Dijo que se mantienen “abiertos a trabajar en conjunto con otros sindicatos” y aseguró que en las comisiones del Ministerio del Interior muchas veces invitan a participar a otras organizaciones, “aunque no sean las más representativas” o tengan pocos afiliados.

Mederos reconoció que existe un “fraccionamiento” sindical entre departamentos o unidades y subrayó que la idea es “trabajar en conjunto o poder llegar a unificar”. Se entiende que la situación es compleja, porque “hay más de 32 sindicatos policiales”, algunos de ellos conformados por decenas de afiliados, dentro de un total de 33.000 funcionarios ministeriales, por lo que en la práctica configuran “micro sindicatos”. ”Siempre estamos abiertos a que se arrimen a trabajar, porque entendemos que cuanto más seamos, vamos a poder conseguir mejores cosas”, puntualizó.

Por su parte, Rossi señaló que no recibieron una copia de la redacción de la propuesta. No obstante, coincidió en que la Ley Orgánica Policial “carece de muchas garantías”. De todos modos, remarcó que en los últimos años hubo avances y se incorporó legislación específica del sector público que no aplicaba al escalafón policial, aunque todavía se está “lejos” de lo necesario en relación al debido descanso o “temas de cuidados”.

Consultada sobre una posible unificación, Rossi dijo que “históricamente” han trabajado en esa línea, que “es el gran cometido de todos”, ya que la herramienta “pierde fuerza al fraccionarse tanto”. “Concentramos en la USIP la mayor representatividad en cuanto a número, diversidad de sus escalafones y vínculos contractuales. Tenemos civiles, escalafón de apoyo, operadores, ejecutivos y bomberos”, apuntó.