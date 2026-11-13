Productores lecheros confirmaron por un nuevo quinquenio la línea de conducción de Conaprole

El viernes 6 de noviembre hubo elecciones en Conaprole, pero el resultado final se conoció recién el miércoles 11. La lista 1010, que emerge de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), fue confirmada en la conducción de la cooperativa, de la que está al frente desde hace medio siglo. La 1010 obtuvo 691 votos, frente a 279 de Opción 2026. Gabriel Fernández Secco asumirá su segundo mandato presidiendo el directorio. También integrarán ese órgano, por la misma lista, Juan Javier Parra, Daniel Laborde y César de León. Por Opción 2026 ingresa Justino Zavala. La elección definió, además, los representantes para la Asamblea de Productores –conocida como Asamblea de los 29–.

Precio, exportación, mercado interno y conflictividad

El precio de la leche al productor, la diversificación de la matriz exportadora, la participación de Conaprole en el mercado interno –así como la presencia en góndola de sus productos– y las diferentes consecuencias de la conflictividad en el área industrial fueron algunos de los temas abordados por los candidatos durante la campaña. Estuvieron en las propuestas de las dos listas, pero también en los planteos que fueron realizando los productores de la cooperativa en las diferentes instancias de intercambio en la campaña electoral.

El reclamo por el precio de la leche está ya en las condiciones de ambiente del período gestacional de la cooperativa. Ese reclamo fue el impulso creador de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), en 1935, un año antes del nacimiento de la “Co.Na.Pro.Le”. En este 2026, el planteo relacionado con el precio de la leche hace foco en que, medido en pesos, lleva cuatro años estancado. Aunque el directorio ha establecido algunas reliquidaciones para distribuir entre los productores –el martes definió una por un total de 5.000.000 de dólares; la anterior fue en junio de 2025–, el precio de la leche al productor, medido en pesos, se mantiene estable.

En la producción lechera nacional, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de la Leche (Inale), el poder de compra de leche la leche cayó 9,4% en setiembre de 2026 con respecto al mismo mes en 2025. En los primeros meses del año hubo también varias caídas, al comparar mes a mes con el año anterior. En abril la pérdida de poder de compra de la leche fue de 13%.

El presidente de Conaprole, Gabriel Fernández Secco, señaló que la cooperativa hoy es la que tiene el mejor precio de la industria. Destacó la estabilidad de Conaprole, la industrialización de todo lo remitido, y los criterios de la línea de conducción para administrar una empresa que, como exportadora, está expuesta a los oleajes del mercado internacional. El directorio ha mantenido un criterio tendiente a “neutralizar los vaivenes” para, precisamente, ir pagando “el mejor precio posible”, dijo.

En las agendas de la 1010 y de Opción 2026 también se manejaron, por igual, temas como la proyección de la empresa en el mercado internacional y la consecuente necesidad de diversificar los productos a exportar, dada la concentración en leche en polvo.

“El mundo está yendo hacia las proteínas, hacia los quesos, hacia los sueros. Todo el mundo va cambiando hacia eso, y Conaprole tendría que haber cambiado hace muchísimo tiempo, invirtiendo”, porque “para diversificar y vender no hay una varita mágica”, dijo Justino Zavala a la diaria, al ser entrevistado durante la campaña. Sostuvo que “pensar en el futuro es pensar en diversificar. Es algo que hay que hacer profesionalmente y que lleva tiempo. Debimos empezar antes, pero estamos a tiempo”.

“No paramos de trabajar en el tema”, dijo Fernández Secco acerca de la ampliación de destinos y la diversificación de productos a exportar. Sostuvo que la diversificación es una búsqueda constante, aunque advirtió de las dificultades que plantea el escenario internacional para elegir qué se puede “vender en las mejores condiciones”.

Destacó el camino recorrido por la cooperativa para ser reconocida como la mayor empresa exportadora del país, alcanzando a ser reconocida como la mayor exportadora de lácteos de América Latina. Dijo que hoy Conaprole tiene más de 75 destinos, en un mercado global en el que, con respecto a los principales exportadores del mundo –fundamentalmente Europa, Estados Unidos y Oceanía–, Uruguay tiene que competir con “malas condiciones arancelarias”. “Lo que hacemos es golpearle las puertas al gobierno y hacerle ver que tenemos que trabajar juntos para abrir, por ejemplo, las puertas del sudeste asiático”, comentó Fernández Secco, subrayando el impacto positivo que tendría, en este sentido, la adhesión al Acuerdo Transpacífico.

Sobre la concentración en destinos y en productos que se exportan, indicó que “Conaprole vende a donde puede vender en las mejores condiciones”, y que logra colocar una mayor parte de la leche en polvo entera por encima de los promedios de la referencia internacional que trazan las sucesivas licitaciones de Fonterra. Señaló que si bien eso puede llevar a concentrar la venta en un producto, así como en principales destinos, el menú de opciones para grandes cambios tiene sus complejidades exógenas, así como un riesgo de afectar el valor de la leche remitida a planta. “Si queremos dejar de exportarles a los principales destinos a los que Uruguay exporta hoy, lo podemos hacer, pero va a impactar en el precio”, dijo.

“Pasando mal”

En la lechería uruguaya, del total de productores que remiten a planta, el 60% no alcanza a representar el 20% del volumen total remitido. El 20% que remite más, por su parte, en el volumen total de leche a planta tiene una representación del 60%. La concentración del volumen en pocas manos, pero fundamentalmente el constante cierre de tambos, en su mayoría familiares, son temas que están presentes en las agendas gremiales, con matices en los énfasis según cada gremio. En forma explícita o implícita, también estuvieron en la campaña.

En 2025, como directivo de la Asociación de Tamberos de Canelones (ATC) y como representante de los productores en la Junta del Inale, Justino Zavala, hizo foco en que, durante el ejercicio 2024-2025, Uruguay había perdido más de 150 tambos, cuando la preocupación hasta ese momento era la pérdida anual de unos 70. Durante la campaña volvió a plantear el tema, ahora como candidato por Opción 2026. “El productor que remite 40.000, 50.000 litros de leche la está pasando mal, muy mal”, dijo Zavala a la diaria.Resaltó la necesidad de que se efectivice la aprobación de un fondo de garantía lechero (Fogale), posibilitando proyectos que permitan acceso a tecnología y mejoras para “dar un paso hacia adelante”. En el mismo sentido, en diferentes entrevistas y actividades resaltó el rol que puede jugar el Inale en ayudar a mejorar las condiciones de pequeños productores para sostenerse y desarrollarse en la actividad, y exigió que desde Conaprole se le dé “un apoyo explícito” a la propuesta de financiamiento discutida pero no aprobada en la Rendición de Cuentas. “Conaprole no ha sido clara en eso”, dijo.

Fernández Secco argumentó que Conaprole sí ha apoyado explícitamente la idea de un mejor financiamiento al Inale y que “lo único que no ha hecho la cooperativa es opinar de dónde tienen que salir los fondos, porque eso no le corresponde. Las gremiales de productores quizás lo pueden decir, pero es distinto; Conaprole, como industria, se tiene que mantener al margen”, sostuvo.

Las dos listas tuvieron en su agenda los desafíos que plantea el mercado interno, que representa más de un tercio de la facturación anual de la cooperativa, pero en el cual, según coinciden, hay aspectos a mejorar. Desde Opción 2026 se planteó la necesidad de una auditoría externa “para poder, definitivamente, resolver algunos problemas”, según dijo Zavala a la diaria durante la campaña.

Opción 2026 también tiene una propuesta para reducir la conflictividad. “Si un problema tiene 30 años, nosotros somos parte del problema”, dijo Zavala, para luego describir una iniciativa que planteaba “un cambio en el relacionamiento”, tomando como base la experiencia d el expresidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero. Este “adaptó el sistema japonés a Argentina”, con foco en “cambiar las relaciones de trabajo en la interna”. “Integró al operario como protagonista del trabajo” y tuvo “resultados impresionantes”, afirmó. Sostuvo que el de la conflictividad es “un tema clave” para poder pensar en una mayor eficiencia que permita “mejorar la participación del productor en el total de los ingresos de la cooperativa”.

Cantidad de votos, según criterio de leche cuota

En total, fueron contabilizados 987 votos. En una elección de Conaprole una cosa es la cantidad de votos y otra la de votantes. El sistema electoral de la cooperativa otorga una cantidad determinada de votos por matrícula remitente, de acuerdo con el volumen de leche producida y remitida a planta. Se traduce en cantidad de votos a partir de un antiguo criterio conocido como “leche cuota”. Pero existe un tope de votos por matrícula: cada una puede tener un máximo de hasta tres votos –eso no quita que un productor tenga tres o cuatro establecimientos que producen, con sus respectivas matrículas, volúmenes para dos o tres votos. De ese modo, una misma persona puede multiplicar sus votos–. Pero la mayor cantidad de productores tiene un solo voto. En más de 1.400 matrículas que estuvieron habilitadas para participar en las elecciones del pasado viernes 6 de noviembre, las que tienen tres votos son 40.

Como tema de discusión, el de los votos diferenciados ha estado en debate desde el nacimiento mismo de Conaprole, lo que consta en las actas parlamentarias del tratamiento de la ley que creó la Cooperativa Nacional de Productores de Leche en 1936. Es un debate de larga data, que a veces algún representante de productores reanima públicamente, pero que en mayor medida suele estar ausente en la lista de problemáticas del rubro que plantean los directivos de las principales gremiales a través de los medios de comunicación.

Este año, el presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF), Fernando Lugea, resfrescó el asunto. En la edición de octubre de La Lechera –revista de la SPLF–, sostuvo que en Conaprole existen “algunas normativas internas obsoletas”, tal como la que “valora de diferente manera el voto de sus socios. ¿Cómo se vería ese ejemplo de cooperativismo en el mundo?”, se preguntó.

Georreferenciación electoral

El resultado de las elecciones del directorio y la asamblea de productores de Conaprole había quedado en modo espera desde el viernes 6 de noviembre. La cantidad de votos observados emitidos ese día ascendió a prácticamente el 44% del total, por lo que hubo que aguardar al escrutinio final. De todos modos, el escrutinio primario ya dejaba ver el apoyo de 7 de cada 10 votantes a la lista 1010.

En una nota con el programa Dinámica rural, de Radio Sarandí, Fernández Secco dijo que el apoyo electoral de los productores a la 1010 “convalida el trabajo de estos últimos años”. Comentó que el criterio ha sido y continuará siendo el de desafiarse a continuar mejorando e innovando, y destacó que el 70% de los habilitados haya concurrido a votar, atento a las dificultades que surgieron en los días previos a los comicios.

Es que el tema de los votos observados, de manera inesperada, ocupó parte de la agenda de las dos listas en los días previos a la elección. Cuando la Corte Electoral mostró el diseño del plan circuital, notaron que muchos productores tenían asignados circuitos que los llevaban a tener que viajar demasiados kilómetros desde sus establecimientos, cuando otros circuitos les quedaban bastante más cerca. Le plantearon a la Corte Electoral la posibilidad de un diseño alternativo, tomando en cuenta la georreferenciación de los establecimientos remitentes, algo de uso diario en la cooperativa. Pero, ya sobre la elección, no era posible modificar el plan circuital y las jurisdicciones de sus circuitos. No obstante, en el informe final de esta elección la Corte Electoral incluye una observación al respecto para abrir la posibilidad de que, en próximos comicios, el plan circuital pueda adaptarse al territorio en clave lechera.

Los días previos a la elección, desde ambas listas se dejó entrever incertidumbre sobre si el plan circuital impactaría en el impulso de los productores para salir a votar, así como sobre qué cantidad de votantes podía llegar a retener la opción de votar observado. Fernández Secco dijo a la diaria que tener que recorrer muchos kilómetros para votar podía no estar en sintonía con un momento de la producción lechera en el que, primavera El Niño mediante, “la gente está aprovechando cualquier ventana” climática para avanzar en aspectos centrales de sus establecimientos: “La gente está sembrando, está ensilando, está enfardando…”.

Si en algo coincidieron los énfasis de una y otra lista en el desarrollo de la campaña, fue en los mensajes exhortando a concurrir a votar, por la importancia que tiene para la cooperativa el hecho de que su directorio y asamblea de productores surjan de elecciones con la mayor representatividad posible. “Qane quien gane”, insistieron los candidatos de la 1010 y de Opción 2026. El 2 de octubre, Fernández Secco comentó en Dinámica rural que “una excelente votación le da respaldo” al directorio “frente al gobierno, frente al sindicato, frente a cualquier institución. Incluso para instituciones bancarias internacionales con las que Conaprole accede a crédito, una cosa es un directorio elegido por pocos productores, y otra cosa es que los productores en una masa importante hayan ido a elegir a sus autoridades”.