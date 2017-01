Agradable y acertado

El primer libro publicado por Neil Gaiman, el legendario guionista de cómics como Sandman y acaso también el más importante escritor contemporáneo de fantasía, fue en realidad una colaboración. Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (“Buenos presagios: las profecías agradables y acertadas de Agnes Nutter, bruja”), de 1990, es una novela hilarante sobre el apocalipsis (entre otras cosas) escrita junto a Terry Pratchett, un autor consagrado en el contexto de la cultura geek por su serie Mundo disco, verdadero clásico de la ciencia ficción y la fantasía, y un referente obligado a la hora de pensar en los cruces entre esos géneros, el humor y la metatextualidad.

En la novela, un ángel y un demonio (llamados Aziraphale y Crowley, respectivamente) intentan detener el advenimiento del apocalipsis apenas descubren los primeros signos del nacimiento del hijo de Satanás, ya que se han acostumbrado a la vida apacible en la campiña inglesa. El libro difícilmente sea lo mejor de ambos autores (en el caso de Pratchett habría que pensar en las novelas Mort, de 1987, y Wyrd Sisters, de 1988; en el de Gaiman, qué duda cabe, en American Gods, de 2001), pero es brillante por momentos y divertidísimo siempre, por lo que su lectura está más que recomendada para los fans de los géneros en los que se inscribe (y, por supuesto, de los escritores que la firman).

Terry Pratchett murió en 2015, pero había dado el visto bueno para una posible adaptación del libro coescrito con Gaiman; así, Amazon -que ha incursionado en lo audiovisual y que se despachó recientemente con una excelente versión televisiva de El hombre en el castillo, una de las novelas más importantes de Philip K Dick- acaba de confirmar sus planes de convertir Good Omens en una serie. El estreno está propuesto para 2018, será coproducida por la BBC y consistirá en una temporada de seis capítulos de una hora de duración. Un dato de interés es que el propio Gaiman se desempeñará como el showrunner, es decir, la persona encargada de supervisar la producción y que oficia de escritor principal de los guiones. Gaiman, por cierto, se desempeñó en varias ocasiones como guionista: cabe recordar su trabajo junto a Roger Avary para la película Beowulf (Robert Zemeckis, 2007) y los capítulos The Doctor's Wife” (2011) y “Nightmare in Silver” (2013) de la serie Doctor Who.

Los seguidores de Gaiman, entonces, están de parabienes; para abril de este año, además, está previsto el estreno de la serie basada en la ya mencionada novela American Gods, a cargo del canal de televisión por cable Starz. El trailer, lanzado en julio de 2016, puede verse en Youtube.