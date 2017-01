Mujica volvió a descartar ser candidato: “no me da la nafta”

El ex presidente José Mujica volvió a descartar ser candidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA).

“Puedo agarrar cualquier viaje pero no el de la Presidencia, porque da la casualidad que lo conozco. Cumplí 81 años, mi salud anda bastante bien por ahora pero desde el punto de vista real, la biología no se puede ignorar, y sería una temeridad de mi parte. No es que no me guste, me encanta”, dijo Mujica en declaraciones a Montevideo Portal.

Mujica aseguró que el FA “va a poner candidatos” y el él apoyará al que más le guste, “pero no voy a competir con ningún compañero”. Según dijo, en la interna del FA hay demasiados posibles candidatos, al punto que él mismo tiene un favorito: “en mi corazón interno tengo un candidato pero no lo puedo largar, ni siquiera he hablado con él”, aseguró. Además, sostuvo que “va a ser un lío para elegir una mujer”, porque “hay como diez o 15” que serían buenas candidatas. “Lo que digo no es de modesto, me encanta pero no me da la nafta”, resumió.