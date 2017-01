Vidalín pidió disculpas por usar la expresión "puñadito de mujeres"

El intendente de Durazno, el nacionalista Carmelo Vidalín, pidió disculpas por una de las expresiones que utilizó al defender su postura contraria a la prórroga de la ley de cuotas para las mujeres en el Parlamento.

"Creo que la presión que ejerce un puñadito de mujeres sobre el todo el sistema, que se deja dominar, no es bueno", dijo el intendente la semana pasada. Hoy, en El País TV, pidió disculpas por utilizar el término "puñadito". "No fue el adecuado, no fue feliz. Lastimé, ofendí, y no es mi estilo", agregó.

Vidalín reiteró que no cree en aplicar cuotas para mujeres en la política y señaló que en sus listas hay "mayoría" de mujeres. "En mis listas no se necesita cuota política", aseguró.