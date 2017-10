Diego Naser será el director de la OSSODRE a partir de 2018

Dos semanas después de que el director de la Orquesta Sinfónica del SODRE (OSSODRE), Martín García, anunció su renuncia al cargo una vez que se cumpla la programación de este año, el Consejo Directivo del SODRE comunicó que Diego Naser será, a partir del año próximo, director general artístico y musical, con los cometidos de dirigir la orquesta y coordinar las actividades de esta con los directores de los demás cuerpos estables. En su momento, García –que asumió la dirección en 2016– planteó que los enfrentamientos entre el ballet y la orquesta del SODRE llegaron a un punto límite en los ensayos de Romeo y Julieta (“Me encontré entre una orquesta escandalizada, algunos de cuyos miembros me cuestionaban por no ‘defenderla’, y una dirección del ballet que me increpaba por no silenciarla y hacerla ensayar. Con amarga ironía noté que por primera vez en siete años, orquesta y ballet estaban alineados”) y denunció que los directores artísticos tenían que ocuparse de aspectos técnicos, lo cual motivaba un especial desgaste.

A partir del 1º de enero, el que estará al frente de la OSSODRE será Naser, considerado un destacado músico y director, además de desempeñarse como docente de violín y viola. Ha integrado o dirigido diversas orquestas en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, México y Portugal, y el año pasado estuvo al frente de la ópera clásica Telemaco nell’ Isola di Calipso, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Murcia. También, entre otras actividades, es fundador y director del Ensemble Latinoamericano.