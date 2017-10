El hermano del fondo

Que los hermanos Angus y Malcolm Young fueron el corazón de AC/DC –al menos hasta el retiro de Malcolm por problemas de salud– es algo que hasta los meros simpatizantes del grupo saben, pero es menos conocido que el surgimiento de esa colosal banda de hard rock australiana (más allá de que la mayoría de sus integrantes hubiera nacido en Reino Unido) fue ante todo responsabilidad de uno de sus hermanos mayores, George, quien de alguna forma fue durante un buen tiempo el más famoso e importante en lo musical de los ocho hermanos Young, y estuvo ligado a la banda de Back in Black hasta sus últimos días.

George fue el primero de los Young, emigrados de Escocia a Australia en 1963, en dedicarse a la música, y formó parte del grupo The Easybeats como guitarrista rítmico y compositor. Esa fue una de las primeras bandas de rock australianos que logró un éxito internacional, con el tema “Friday on my Mind”, compuesto por Young y el otro guitarrista del grupo, Harry Vanda, lanzado en 1966 y que sería versionado luego en forma instrumental por The Shadows en su disco Jigsaw (1967), y con letra de David Bowie en el disco Pin Ups (1973). The Easybeats se disolvió en 1970, tras algunos hits locales, pero Young y Vanda continuaron su relación artística como un dúo de productores y ocasionales compositores. Entre los discos que produjeron estuvieron los cuatro primeros de la banda de los menores de los hermanos Young, AC/DC, a la que además introdujeron en la escena musical australiana, desde la que se convertirían en uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos.

George Young se retiró de la música a fines de los 90, pero volvió para producirles a sus hermanos el disco Stiff Upper Lip (2000). La banda comunicó ayer, sin informar sobre la causa, que había muerto a los 70 años, saludándolo como el hombre sin cuya ayuda y guía “no habría AC/DC”.