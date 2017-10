El presidente de la AUF le pidió a Mujica que medie en el conflicto del fútbol

El ex presidente y actual senador José Mujica contó en una entrevista con la radio Sport 890 que el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdez, le pidió que interviniera en el conflicto del fútbol. "Si puedo dar una mano, la voy a dar, lo que pasa en el fútbol es un tema de preocupación para el país", aseguró.

Mujica dijo que va a hablar con el presidente de la Mutual, Enrique Saravia, y también "con alguno que está en el exterior", en aparente referencia a algún jugador de fútbol en el extranjero. "Saravia es un muchacho trabajador. Tal vez faltó madurez para tratar este tema y solucionarlo", dijo antes de agregar: "Creo que los jugadores tienen derecho a pelear por sus ingresos, pero hay que buscar términos medios".

Acerca de la relación entre los jugadores y el empresario Francisco Paco Casal, Mujica dijo que los jugadores deben ser independientes para hacer las negociaciones y que "Paco se tiene que comer las que le toquen". El ex presidente reconoció que el fútbol uruguayo tiene una fuerte dependencia de Casal, pero agregó: "Consigan otra alternativa, a ver los otros canales de televisión qué hacen, si ponen el huevito". Sobre este tema también pidió: "No se quejen tanto de Paco, compítanle. Si hay competencia, hay libertad; si no hay competencia, hay dependencia. Acá hay un tema económico, todo el mundo lo critica pero nadie pone el huevo".