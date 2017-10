Frente Amplio de Soriano prepara una denuncia penal contra Bascou

El Frente Amplio de Soriano presentará una denuncia penal contra el intendente de ese departamento, el nacionalista Agustín Bascou, si es que la Junta Departamental no vota la creación de una comisión investigadora para indagar acerca de la compra de combustible que la comuna realizó a una estación de servicio que era propiedad del propio intendente.

El presidente de la Mesa Departamental del Frente Amplio en Soriano, el ex diputado Roque Arregui, dijo a Montevideo Portal que los abogados de la fuerza política ya trabajan en la preparación de una denuncia penal contra el jerarca, aunque esta no será presentada hasta que no fracase en la Junta la creación de una comisión investigadora sobre el caso. Arregui sostuvo que posiblemente esta iniciativa no prospere en el legislativo departamental.

“Solamente el Frente está de acuerdo en que se conforme la Investigadora. En la próxima reunión de la Junta se va a poner a votación si se conforma o no. Esperaremos a esa instancia. Aunque sabemos que es muy difícil que se conforme la investigadora por la postura de los ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, vamos a esperar a esa instancia. Si no se llega a conformar, ya tenemos resuelto hacer el juicio penal”, señaló Arregui a Montevideo Portal. No obstante, en la sesión extraordinaria de la Junta que resolvió no iniciar un juicio político contra Bascou, algunos ediles del sector del senador nacionalista Luis Lacalle Pou se manifestaron a favor del juicio político.

Arregui, de hecho, valoró la posición de Lacalle Pou sobre el tema, quien dijo que de haber estado en el lugar de Bascou hubiera renunciado: “son declaraciones positivas, que están de acuerdo con lo que debe ser la ética”.