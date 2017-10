Jorge Drexler volvió a Montevideo para presentar su nuevo álbum en el Solís

“El miércoles, jueves y viernes voy a tocar por primera vez canciones que nunca han sido interpretadas en público, y voy a estrenar mundialmente una gira que se extenderá, por lo menos, hasta 2019”, dijo el músico Jorge Drexler durante una conferencia de prensa realizada ayer en la sala Hugo Balzo, al referirse a la presentación de su nuevo trabajo, Salvavidas de hielo, con tres fechas en el teatro Solís para las que ya se agotaron las localidades.

Utilizando como punto de partida la frase del compositor ruso Igor Stravinsky “cuanto más me limito, más me libero”, el músico grabó este disco centrándose casi únicamente en las posibilidades de la voz y la guitarra. “Siempre me intrigó esa frase, hasta que empecé a darme cuenta de que muchas instancias relacionadas con el acto de crear y los límites funcionan paradójicamente como un trampolín más que como una restricción”, dijo. Según planteó, otra de sus referencias fue la introducción de la canción “Doña Soledad”, de Alfredo Zitarrosa, en la que las guitarras son utilizadas como instrumentos de percusión.

“En el disco usamos la guitarra como elemento de percusión, y por eso invitamos a cinco percusionistas a tocar. Todo lo que grabamos fue con guitarras, ukeleles y dobros; y los músicos nos odiaron durante las primeras horas porque les pusimos una limitación, pero luego, de alguna manera, se liberaron cosas del sonido de la guitarra que no habíamos conocido antes”, afirmó Drexler. Este planteo se va a trasladar al escenario durante la gira, y las canciones de discos anteriores se adaptarán con el mismo tipo de arreglos. “La idea, siempre que hago un concierto, es presentar las canciones nuevas con el sonido que está en el disco, por eso las canciones viejas van a ser vistas con la lupa del sonido nuevo”, explicó.

El artista señaló que este año se cumplen 25 años del lanzamiento de su primer álbum, La luz que sabe robar (1992), y que por eso va a interpretar canciones de su repertorio que no son frecuentes en los recitales. “Quería tener el placer de la frescura de sentirme sorprendido por cosas que hacía tiempo que no visitaba, y esas canciones también pasarán por el filtro de centrarme únicamente en la guitarra”, aseguró. Consultado sobre la represión vivida ayer en Cataluña durante la votación en un referéndum independentista, Drexler afirmó: “Lo viví con mucha angustia y mucha tristeza. Toda esta situación me entristece enormemente, porque hace 22 años que vivo en España y conozco muy bien Cataluña. Es uno de los lugares donde me siento más querido y donde toco más”. Acerca de esto, apuntó que en 2008 grabó en vivo el disco doble Cara B durante una gira de siete conciertos en Cataluña, y que en dos semanas tocará en la ciudad catalana de Gerona.

“Me quedó claro que esta no es la manera de tratar un tema tan importante. Creo que fue una batalla perdida por el gobierno de España, [particularmente por el presidente del gobierno,] Mariano Rajoy. Él ganó la batalla legal de impedir que tuviera la legalidad que requería el plebiscito, pero perdió todas las demás batallas, que son las que realmente importan”, aseguró Drexler. “La legalidad es muy importante, el estado de derecho es muy importante –yo me crié en dictadura–, pero su aplicación tiene un grado de matices y una paleta enorme. Esta es la paleta equivocada, y esto no ha hecho más que generar mayor división y mayor voluntad de independentismo”, finalizó.