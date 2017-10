La décima edición de Expo Educa mostró algunas de las propuestas educativas menos conocidas

Es la décima vez que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Desarrollo Social, la Universidad de la República (Udelar), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad Tecnológica y el Fondo de Solidaridad se unen para organizar la Expo Educa. El evento, que busca mostrar las diferentes opciones del sistema educativo nacional, se desarrolla en varios departamentos del país y se instaló en la capital, desde el 18 hasta el 20 de octubre, en el atrio de la Intendencia de Montevideo.

El objetivo de la actividad es informar a los estudiantes para que puedan involucrarse con docentes, egresados y técnicos, y recorrer la oferta educativa pública y privada, formal y no formal.

Entre los stands que más llaman la atención de los estudiantes están aquellos que permiten la interacción y los que muestran carreras poco conocidas. Por ejemplo, la UTU de Melo presentó su proyecto de sonda meteorológica con diferentes sensores atmosféricos hecha por estudiantes de carreras de informática y programación con ayuda de los estudiantes de construcción. Luis Ruiz, docente de esa institución, comentó a la diaria que no esperan “que ningún estudiante de Montevideo se quiera ir a Melo a participar en este proyecto particular, pero lo importante es que vean la posibilidad de hacer todo tipo de proyectos”. José Apezechea, docente de la Escuela de Industrias Gráficas en Montevideo, entiende que “esta exposición sirve para que los chiquilines no vayan a ciegas a la UTU; mostrar toda la oferta educativa, que sepan lo que puede haber”. Dijo que es “muy bueno que sean los propios alumnos los que cuenten cómo es el curso: ellos no ocultan nada y hablan de la convivencia, de los profesores, y entre ellos se entienden”.

Laura Motta, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP, aseguró en la inauguración que “existe un corrimiento hacia adelante en lo educativo: antes con primaria o secundaria alcanzaba, hoy ya no, y hay que promover que nuestra población siga estudiando”. Actualmente 40% de los estudiantes culminan sus estudios de enseñanza media. Al respecto, afirmó que “es un nivel bajo, y estamos haciendo todos los esfuerzos por superarlos. Desde hace diez años que estamos hablando de 30%; cada punto que aumenta son muchos estudiantes que logran culminar”.