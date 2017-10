La familia y la Justicia no confirman si el cuerpo del río Chubut es de Santiago Maldonado

Continúa la incertidumbre sobre la identidad del cuerpo encontrado ayer en un rastrillaje en el río Chubut, que podría tratarse de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1º de agosto durante la represión que hizo la Gendarmería de una movilización mapuche.

Después de que llegara a Esquel el perito de la familia Maldonado, el cuerpo fue retirado del río Chubut y trasladado a la morgue, donde comenzó a ser investigado. Horas después de que esto sucediera, antes de la medianoche, el juez de la causa, Gustavo Lleral, habló con los medios. "Todavía no podemos dar información precisa [...] No puedo dar ningún dato más por respeto a la familia", dijo.

Horas después, en la madrugada, el hermano de Maldonado, Sergio, concurrió a la morgue a la que fue trasladado el cuerpo. Al salir no dio declaraciones a los medios de comunicación y después la familia emitió un comunicado en el que, antes que nada, señala que el lugar ya había sido rastrillado sin que se encontrara este cuerpo. Acerca de su identidad, indica: "Hasta que no se realicen las pericias pertinentes, no es posible establecer la identidad ni las causas de muerte".

A su vez, la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocó para hoy a las 18.00 una movilización para reclamar la verdad acerca de lo sucedido con Santiago Maldonado y exigir su aparición con vida. En un comunicado difundido por redes sociales, la organización denuncia que el gobierno y los medios de comunicación "han desplegado una campaña" mediante la cual "comienzan a culpabilizar a la comunidad mapuche" por la desaparición de Maldonado. En este sentido, dice que la movilización busca "decirle al gobierno que no hay campaña de prensa que nos calle".

Por su parte, la vocera del Pu Lof de Cushamen, Soraya Maicoño, aseguró que hace tres días el cuerpo que apareció en el río Chubut no estaba en ese lugar. "Se hubiera visto, porque es un lugar bastante transitado, al que se va a buscar agua continuamente", agregó. La dirigente sostuvo que "todos" están "convencidos" de que el cuerpo fue "plantado". "Seguimos sosteniendo que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería", añadió.