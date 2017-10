Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se reúnen en una biografía de Theodore Roosevelt

La colaboración artística entre el director Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio ya ha dado como frutos cinco largometrajes –Pandillas de Nueva York (2002), El aviador (2004), Los infiltrados (2006), La isla siniestra (2010) y El lobo de Wall Street (2013)–, y el actor de Titanic se ha convertido en el favorito más constante en los films del cineasta neoyorquino, después de Robert De Niro, que protagonizó siete películas de Scorsese (y se prepara para la octava, The Irishman, a estrenarse en 2019). Pero si sus films con De Niro se han caracterizado por ser retratos contemporáneos y callejeros de personajes neoyorquinos, los que hizo con DiCaprio han sido más bien películas de época, basadas en figuras históricas (aunque no menos neoyorquinas). El próximo proyecto que los reunirá no será una excepción, ya que se trata de una biografía de Theodore Teddy Roosevelt, presidente de Estados Unidos de 1901 a 1909 (que no debe ser confundido con su primo demócrata Franklin Delano, también presidente, de 1933 a 1945, pese a que el film llevaría como título el apellido común, Roosevelt).

Aún no se sabe qué período de la agitada vida de aquel presidente republicano cubrirá la película, pero sí que el guion estará a cargo de Scott Bloom y que DiCaprio se interesó en uno de los aspectos menos conocidos de Roosevelt fuera de su país, que es su carácter de conservador de la naturaleza, creador de cinco de los principales parques nacionales de su país y de más de 150 bosques protegidos, además de haber sido un pionero en los controles bromatológicos de alimentos (DiCaprio es un notorio activista naturalista y ecologista). En el resto del continente americano, posiblemente el recuerdo de Teddy Roosevelt no sea tan amable, ya que fue el principal promotor de la separación de Panamá de Colombia (para construir y controlar el canal), y el artífice de la relación “especial” entre Estados Unidos y los países al sur de esa nación, que muchos denominan simplemente “imperialismo yanqui”.