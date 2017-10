Nicolas Winding Refn lanza su sitio de streaming gratis

El director danés Nicolas Winding Refn se ha convertido en uno de los principales cineastas de culto de la actualidad; director estrella en su país –y en Europa en general– gracias a la trilogía de realismo sucio Pusher, logró salir del circuito de los festivales y el cine de autor para llegar a Hollywood, pero allí ha ocupado un extraño lugar intermedio, sin sumarse abiertamente a la industria del cine comercial, pero tampoco relegado al ámbito del cine independiente, y se ha dedicado a realizar films de género tan personales e inquietantes como el drama de vikingos Valhalla Rising (2009) –un fracaso comercial, pero responsable en parte de la fiebre de películas y series sobre vikingos, y una obra de culto instantánea–, el violento policial Drive (2011) y la extraña película de horror psicológico ambientada en el mundo de la moda The Neon Demon (2016).

Continuará en ese lugar de cierto modo, aunque no sea como director, con su algo egocéntrico pero generoso proyecto byNWR.com [por NWR, que son sus iniciales], un sitio de streaming que se propone como medio de divulgación, contexto cinéfilo y rescate de obras perdidas, un pequeño Netflix para el cine de culto que comenzará a funcionar en febrero del año próximo. Un texto publicitario indica: “byNWR comparte la pasión de Nicolas Winding Refn por lo raro, lo olvidado y lo desconocido, insuflando nueva vida a lo culturalmente intrigante e influyente. Volúmenes trimestrales de contenido que se dividirán en tres capítulos, cada uno presentando un film completamente restaurado”. El primer volumen, titulado Renegados regionales: gemas de explotación del sur de Estados Unidos incluirá películas de culto como The Nest of the Cuckoo Birds (Bert Williams, 1965), Shanty Tramp (Joseph P Mawra, 1967), y Hot Thrills and Warm Chills (Dale Barry, 1967), las tres de ambiente sureño y pantanoso, seleccionadas de la colección privada de Refn por el periodista británico Jimmy McDonough. El siguiente tratará de obras olvidadas del cine independiente estadounidense, como Night Tide (Curtis Harrington, 1961), una película de terror sobre una sirena, que cuenta con uno de los primeros roles protagónicos de Dennis Hopper.

No será sólo un medio para ver online algunas películas poco conocidas, sino que, mediante la cooperación entre Refn, la agencia británica Bureau, el Archivo de Films de Harvard –a cargo de la restauración digital de los films– y Milan Records en la producción musical, byNWR.com propondrá volúmenes con una combinación de ensayos, fotografías y música relacionadas con el tema, que acompañan y contextualizan los films y los temas tratados. Refn, que está preparando para Amazon una serie policial con toques punk titulada Too Old to Die Young (“demasiado viejo para morir joven”) describió en el Festival de Lyon al sitio como “una autopista cultural sin adulterar”, que va a “crear una idea moderna de lo que va a ser el cine”. Un proyecto sin duda tan ambicioso como suelen ser los del cineasta danés, y con un atractivo extra que compensa su aparente elitismo: va a ser de acceso totalmente gratuito.