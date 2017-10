Presidencia se apresta a bajar de su página web las declaraciones hechas por Rodolfo Nin Novoa durante los últimos 22 años

El viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, hizo declaraciones sobre el referéndum en Cataluña. Aseguró que “Uruguay se afilia como parte de su política internacional a la integridad territorial” y agregó que “España es una única unidad política indivisible”, algo que generó malestar en la interna del Frente Amplio (FA). Tras enterarse de estas repercusiones, Nin Novoa aclaró que su intención no era opinar sobre la situación de España, sino que simplemente habló “por la afinidad natural que siento con los gobernantes de derecha como [el presidente de ese país] Mariano Rajoy”.

Las declaraciones formuladas el viernes fueron subidas a la página web de Presidencia de la República, pero una hora después ya no estaban. Desde la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República (Sepredi) calificaron este episodio de “altamente positivo”, ya que dejó en evidencia “la necesidad imperiosa de bajar del sitio web todas las declaraciones formuladas por el canciller desde 1995 –año en que abandonó el Partido Nacional [PN] para integrarse al Encuentro Progresista– hasta la fecha”. Un funcionario de Sepredi explicó: “A pesar de que pasaron más de 20 años, en el FA seguimos con la idea de que Nin Novoa se dio vuelta como cualquier político que pasó de los partidos tradicionales al FA o viceversa. Pero la verdad es que él no se dio vuelta: sigue diciendo lo mismo que cuando estaba en el PN. Obviamente, esas son las cosas que como profesionales de la comunicación tenemos que tratar de que queden en el olvido”. Pero en este caso no sólo preocupa que estén fácilmente accesibles para cualquier usuario de internet las cosas que dijo el canciller, sino también que queden en evidencia las cosas que no dijo. “Al principio, creímos que si aparecían posturas de izquierda mezcladas con posturas de derecha no iba a estar tan mal, porque es lo normal. Pero después nos dimos cuenta de que en realidad nunca dijo nada de izquierda. Mejor bajamos todo y a otra cosa”, concluyó el funcionario consultado.