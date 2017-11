Astori dijo que definirá su candidatura a la presidencia a comienzos del año que viene y aseguró que no le “faltan ganas”

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, dijo hoy que no le “faltan ganas” de ser precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio.

En una entrevista con El Espectador, el jerarca sostuvo que definirá a principios de 2018 si será o no candidato.

Astori también se refirió a la denuncia penal presentada por el Partido Independiente contra el senador oficialista Leonardo de León y dijo que se debería seguir el mismo camino que se tomó con el ex vicepresidente Raúl Sendic. “Son casos que lucen muy similares y no entendería por qué se seguiría un camino distinto. No podría encontrar un fundamento para actuar de una manera distinta a como se actuó con Sendic”. Según Astori, la forma en que el Frente Amplio trató el caso Sendic supuso un “fortalecimiento institucional” de esta fuerza política.