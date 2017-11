Bascou dijo que no le sorprendió el fallo de la Jutep sobre su causa y reiteró que no renunciará

El intendente de Soriano, Agustín Bascou, dejó en claro que no piensa renunciar tras la expresión de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre su caso, y expresó que el dictamen no le sorprendió.

En declaraciones a la agencia de noticias Agesor, Bascou expresó que está analizando el informe, pero dijo que no se vio sorprendido porque “el propio vicepresidente [de la Jutep, Daniel Borrelli] se había expresado hace 20 o 21 días”. “Lo tomo como que ya está laudado el tema, sin que a nuestro entender exista un estudio como correspondía. Yo me siento ahora igual que una semana atrás”, argumentó, dando a entender que Borrelli cometió prejuzgamiento sobre el tema.

Además, Bascou dejó en claro que no piensa renunciar a su cargo debido a esta situación. “Ese tema ya está laudado. No está a estudio y está totalmente descartado. Hay gente que va a tratar de tomar partido de nuestra situación, pero esto no nos va a apartar de nuestra línea de trabajo”. Entre quienes pidieron la renuncia de Bascou se encuentra el senador nacionalista y ex presidenciable Luis Lacalle Pou.