Besozzi: Bascou renunció a Alianza Nacional para que el sector y Larrañaga tengan “tranquilidad”

El ex intendente de Soriano y actual senador Guillermo Besozzi confirmó que el actual titular del gobierno de ese departamento, Agustín Bascou, renunció al sector político Alianza Nacional, que encabeza el senador Jorge Larrañaga.

“A veces los hombres en política tenemos que ser funcionales a nuestros grupos, a nuestros líderes, y creo que Bascou tomó una decisión que está bien. Dio un paso al costado para que tengan tranquilidad el grupo y Larrañaga, para no comprometer a nadie”, dijo en declaraciones a Radio Uruguay.

No obstante, Besozzi entendió que la renuncia no es definitiva. “Por lo que he hablado con Bascou y Larrañaga, interpreto que no es definitivo”, sostuvo.

También cuestionó que el Honorable Directorio nacionalista retome el caso de Bascou tras el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). “Respeto mucho al Directorio, pero me parece que la próxima vez deberíamos esperar que la Jutep se expida para luego hacerlo los partidos. Creo que como partido somos capaces de juzgar el comportamiento de los nuestros”, expresó.