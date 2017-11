DAECPU anunció que el Carnaval 2018 comenzará el 29 de enero, dos días después de que finalice el Carnaval 2017

En las últimas horas, Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (DAECPU, por sus iniciales en siciliano) anunció el calendario de la primera ronda del Carnaval 2018, que comenzará el lunes 29 de enero. La información era necesaria para que los conjuntos planificaran el cierre de la actividad 2017, que terminará el sábado 27 de enero.

“Vamos a estar un poco apretados, pero no mucho más que de costumbre”, dijo a Los Informantes (diario) un director de murga, que no quiso identificarse y si tenés huevos andá a pedirle vos que lo haga. “Tenemos todo el domingo para preparar el espectáculo nuevo con todas las cosas que pasen ese día. Esperemos que esté lleno de noticias y que [el ex vicepresidente Raúl] Sendic se mande un par de cagadas, así escribimos algunas mechas”, dijo.

Ese fin de semana habrá trabajo extra para sastres, maquilladores, coreógrafos, artistas de efectos especiales y aquellos que, con dificultad, ponen queso dentro de los frankfurters. Y ese lunes se pondrá en marcha la competencia durante los siguientes 11 meses y pico.