La fiscalía española pidió la detención de todo el gobierno catalán destituido

La fiscalía de España presentó una solicitud ante la jueza Carmen Lamela, que lleva adelante la causa en la que el destituido gobierno catalán es investigado por sedición. En la petición, la fiscalía pedía la detención de ocho de los nueve ex integrantes del Ejecutivo que fueron a declarar en la jornada de ayer. La detención sería en calidad de prisión preventiva hasta que culmine el juicio en su contra. Uno de los incluidos en la petición es el ex vicepresidente y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.

Además, la fiscalía pidió a la jueza que envíe una solicitud a Bélgica para que allí sean detenidos el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro de sus ex ministros. Estas cinco personas permanecen en Bruselas desde que el gobierno español ordenó la intervención del Ejecutivo catalán. En su solicitud, la fiscalía argumenta que los ex jerarcas presentes en Bruselas hicieron caso omiso a las convocatorias a declarar.

El único ex jerarca excluido es Santi Vila, contra quien se pidió prisión pero con la posibilidad de pagar una fianza. Vila renunció antes de que se proclamara la independencia el 27 de octubre.