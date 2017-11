Trabajadores de la carne paran en todo el país en protesta contra despidos en el Frigorífico Solís

Los trabajadores de los frigoríficos están llevando a cabo un paro nacional de 24 horas, en busca del reintegro de 70 trabajadores del Frigorífico Solís enviados al seguro de paro, y que actualmente están ocupando esa planta.

El secretario general de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Luis Muñoz, dijo a Radio Uruguay que si bien había una reunión el viernes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la empresa no se presentó. Allí se había propuesto dejar sin efecto los despidos y abrir una mesa de negociación por 30 días.

Según Muñoz, el abogado de la empresa se limitó a decir que esta iba a seguir el camino legal correspondiente por la ocupación, sin dialogar por el tema de los envíos a seguro de paro. “La empresa dice, para afuera, que el despido de los 70 trabajadores responde a una reestructura, pero no es así”, aseguró el dirigente sindical, que además sostuvo que la medida no ha afectado la faena. “Esperemos que no haya necesidad de seguir agravando las medidas para toda la industria, porque no es un problema con la industria, sino con el dueño de Frigorífico Solís”, remató.