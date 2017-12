Familiares cuestionó mensaje navideño de Manini Ríos

La Organización Madres y Familires de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos cuestionó duramente al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por su mensaje navideño que dio a conocer a través de las redes sociales.

Elena Zaffaroni, integrante de esta organización, dijo a radio Uruguay que las alusiones de Manini Ríos referentes a la navidad serían violatorias de la laicidad. “Las instituciones del Estado no pueden hacer alusión a religión alguno. Pero así como hace esa alusión a cristo no es capaz de entregar la información sobre los que torturaron y mataron”, declaró. En un fragmento de su video, Manini Ríos pide “que tengan presentes creyentes y no creyentes el verdadero significado de estas fiestas: el recuerdo de aquel que vino al mundo con un mensaje de paz, y cuya muerte en la cruz marcó un antes y un después en la historia de la humanidad”.

En otra parte del mensaje, Manini Ríos sostuvo que es consciente de que se viven “tiempos difíciles”: “a los que los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución, pero también somos conscientes de que en ese espíritu militar y en nuestra unidad radica nuestra principal fortaleza”.

Según Zaffaroni, el mensaje fue “muy grave”, aunque dijo que Familiares no se sintió aludido con estas declaraciones del comandante en Jefe. “Supongo que está dirigido a los políticos porque el mayor interés para esta oficialidad es no perder los privilegios que tienen, las llamadas misiones de paz y las jubilaciones”, interpretó.