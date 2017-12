Korzeniak: es mentira que el impuesto a las jubilaciones militares sea inconstitucional

El abogado constitucionalista y ex senador frenteamplista José Korzeniak negó que el proyecto de ley que grava las jubilaciones militares más altas sea inconstitucional.

“Esto es parte del caranaval jurídico de inconstitucionalidades que hay en Uruguay”, dijo, en diálogo con Radio Uruguay. El jurista recordó que el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social lo pagan todos los jubilados que ganan más del mínimo no imponible y, en función de este otro tributo, se preguntó: “¿Por qué el impuesto a las jubilaciones militares va a ser inconstitucional?”.

“Los parlamentarios creen que queda mejor vestido decir eso. Un impuesto se basa en la capacidad contributiva y, si el Parlamento entiende que la capacidad contributiva de un jubilado militar merece un impuesto para cobrar menos, entonces le pone un impuesto y eso no tiene nada de inconstitucional”, argumentó.

Si bien el proyecto de ley que grava las jubilaciones más altas ya fue aprobado en comisión, el Frente Amplio no puede aprobarlo en la Cámara de Diputados porque no cuenta con el voto del representante Darío Pérez, quien argumenta que no votará el tributo porque es inconstitucional.