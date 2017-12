Legisladores defienden sueldos astronómicos de especialistas médicos: “Es eso o que se pongan una empresa y desangren al Estado”

La comisión parlamentaria que investiga la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) analizó en su sesión del lunes las denuncias sobre contratación de ambulancias por parte del Hospital de Bella Unión a empresas propiedad de directores de ese centro de salud. Uno de los legisladores que integran la comisión aseguró: “Es terrible la situación salarial de los jerarcas de ASSE. Ganan tan poco que no tienen más remedio que montar empresas para poder sobrevivir”. En una línea similar, otro integrante de la comisión consideró: “Todo lo que vimos es una prueba de que quienes se quejan de que los cirujanos, los anestesistas y otros especialistas ganan millones no tienen idea de lo que están diciendo. Puede ser que ganen sueldos que son muchísimo más altos que los del común de la profesión, pero es eso o que se pongan una empresa y desangren al Estado. Al final, es más conveniente”. El legislador reconoció que se está considerando seriamente la posibilidad de darles a los jerarcas de ASSE “un sueldo equivalente a lo que gana un anestesista, con el compromiso de que no se le ocurra fundar alguna empresa”.

En las cámaras empresariales también existe preocupación por esta situación. Un integrante de la Asociación de Dirigentes de Marketing aseguró: “Si uno observa a los dueños de las empresas del rubro de la salud, ve que hay muchos empresarios que poseen un legítimo deseo de lucrar con el sufrimiento de la gente, pero también hay muchos médicos devenidos empresarios, cuyo compromiso con los negocios a veces no es del todo claro. Porque si yo veo un empresario que en lugar de estar todo el día metido entre balances contables dedica algunas horas semanales a vestirse de médico y atender gente en hospitales públicos, existe el riesgo de que se desvíe. No digo que pase siempre –seguro que hay casos de médicos que sólo piensan en el dinero–, pero personalmente me da mucha más tranquilidad alguien que no entre en contacto con seres vivos enfermos, porque la carne es débil”.

Este tema está siendo analizado también por varias universidades que brindan carreras de administración y gestión empresarial. El rector de una importante universidad privada explicó: “Últimamente estamos viendo una fuga muy grande de futuros emprendedores desde carreras de administración a carreras de medicina. El fenómeno de la gente que se dedica a estudiar medicina porque le parece que va a hacer dinero no es nuevo. Pero esto es diferente: acá lo que vemos son personas que quieren ser empresarios y a las que les parece que la mejor manera de lograrlo es recibirse de médicos, conseguir un cargo público y a partir de ahí fundar su empresa. Eso es competencia desleal”.