Manini Ríos respondió a las acusaciones de Familiares

El comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos, respondió a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que lo acusó de dar información falsa y pidió su destitución.

Manini Ríos dijo que el Ejército tiene "vocación de unidad nacional" y considera "importante que aparezcan los cuerpos de los desaparecidos" para, "de una vez por todas, mirar todos hacia adelante y no hacia atrás".

En entrevista con radio Sarandí, también aseguró que "el principal interesado en la aparición de los cuerpos es el Ejército, para poder así, de una vez por todas, unir los esfuerzos de toda la sociedad para tratar de sacar adelante este país".

El comandante en jefe del Ejército dijo que cuando recibió información no tuvo "ninguna duda" en enviarla al Grupo Verdad y Justicia, pero agregó que "los datos no van con garantía de hallazgos". "Cuando aportamos el dato dejamos en claro que lo más probable era que no hubiese nada en el lugar, pero ellos valorarían la información", añadió.