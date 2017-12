Roger Waters se presentará en el estadio Centenario

Desde el martes de noche, el productor Danilo Astori Sueiro venía preanunciando en las redes sociales que el miércoles de mañana daría a conocer una visita musical “histórica” a Montevideo. Teniendo en cuenta que, luego de los conciertos de Paul McCartney, The Rolling Stones y varias leyendas más (esta semana se supo también que nada menos que The Pretenders abrirán el show de Phil Collins el 17 de marzo), los montevideanos están bastante curados del asombro, se especuló un poco acerca de quién podría generar un hecho realmente histórico, pero la revelación de que Roger Waters, ex bajista y líder de Pink Floyd, tocará en el estadio Centenario el 3 de noviembre del próximo año cumplió o incluso superó las expectativas.

Waters, que lanzó un disco de nuevas canciones –Is This the Life We Really Want?–, este año, luego de un cuarto de siglo sin editar material nuevo, se ha mantenido como una de las mayores estrellas del rock mundial, aunque su legendaria banda siguiera su camino sin él. Particularmente en el Río de la Plata, despertó una devoción solamente comparable, en términos de intensidad, a las de The Rolling Stones y AC/DC y, en términos numéricos, aun mayor. Tres veces visitante de la capital argentina –en 2002, 2007 y 2012–, Waters batió con su último show (The Wall Live) todos los récords de asistencia al Estadio Monumental de River Plate, al llenarlo nueve veces de corrido y vender cerca de 450.000 localidades. Desde la primera presentación en Argentina del bajista, que se hizo en la cancha de Vélez Sarsfield, varios miles de uruguayos han viajado a Buenos Aires para verlo y siempre volvieron con el comentario unánime de que el inglés hace unos espectáculos realmente asombrosos, tanto en lo visual como en lo sonoro, no obstante lo cual nunca se consiguió que agregara un concierto en Uruguay, más allá de rumores y, aparentemente, algunos estudios de infraestructura previos hechos por su equipo.

Pero ahora se confirmó que habrá una fecha uruguaya de la gira Us + Them (nosotros + ellos, en alusión al tema “Us and Them” del disco clásico The Dark Side of the Moon, lanzado por Pink Floyd en 1973), con la que Waters está recorriendo el mundo desde mayo de este año, que consiste sobre todo en versiones de los temas más conocidos de los discos de aquella banda en los años 70, incluyendo “Money”, “Dogs”, “Another Brick in the Wall” y “Wish You Were Here”, junto con algunas pocas canciones de sus discos solistas en estudio, que han sido sólo cuatro desde que dejó Pink Floyd: The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984), Radio KAOS (1987), Amused to Death (1992) y el mencionado Is This the Life We Really Want? (2017), todos ellos repletos de acompañantes de lujo y de canciones intensas, airadas y cargadas de crítica social y política.

Aunque el show ya está confirmado y las entradas estarán en preventa a partir del 19 de febrero para los usuarios de tarjetas de crédito de los bancos Scotiabank y Santander, este martes, a partir de las 15.00, se hará una conferencia de prensa ampliatoria en la sala Ernesto de los Campos de la Intendencia de Montevideo, en la que participarán la ministra de Turismo, Liliam Kechichián; el intendente de Montevideo, Daniel Martínez; el prosecretario Christian di Candia; el director de Gaucho y La Trastienda, Astori Sueiro, y representantes de los bancos y las empresas auspiciantes.