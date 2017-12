Sánchez votará por Guillier

La ex candidata presidencial por el Frente Amplio de Chile anunció que votará por el candidato oficialista.

Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial del Frente Amplio (FA) de Chile, anunció su apoyo a la candidatura del oficialista Alejandro Guillier, después de que el candidato de Chile Vamos, Sebastían Piñera, denunciara que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales hubo “votos marcados”. Sánchez dijo en rueda de prensa que el ex mandatario "cruzó un límite" al nombrarla como parte de las irregularidades, según Cooperativa.cl.

"Las declaraciones de esta mañana de Sebastián Piñera son inaceptables, lo que hizo fue cruzar un límite respecto a lo que somos y a lo que hemos hecho como país, a lo que es hoy día la democracia y a procesos que son sostenidos por ciudadanos y ciudadanas chilenas, procesos republicanos y los pone en duda al señalar que quizás hubo fraude en la elección presidencial", sostuvo Sánchez.

"Chile con Sebastián Piñera no solo significa un retroceso, significa también un riesgo y no podemos someter a Chile a un riesgo de esta naturaleza con un Presidente que está levantando este tipo de dudas. Mi voto es contra Sebastián Piñera y para eso voy a votar por Alejandro Guillier", anunció la ex candidata del FA de Chile.

Guiller es el candidato de los partidos Radical, Socialista, Comunista, Por la Democracia, MAS Región e Izquierda Ciudadana y quedó segundo en la primera vuelta por lo que disputará una segunda vuelta con Piñera.