Topolansky aseguró que no autoriza a Mujica a ser candidato

La vicepresidenta Lucia Topolansky dijo que no autorizará al ex presidente José Mujica a que vuelva a ser precandidato en las próximas internas del Frente Amplio.

“Yo soy la que digo que él no tiene que ser candidato, no le doy permiso”, dijo la vicepresidenta, en una entrevista ayer con Canal 12. Según Topolansky, “no es un verso lindo decirle a los jóvenes que hay que dar espacio, los pingos se ven en la cancha, hay gente interesante y los tiempos cambian".

La vicepresidenta entiende que tanto ella como Mujica “no somos de la generación de Internet, esos que tuitean para que después otros les respondan”. “Ese mundo es extraño para nosotros", sostuvo. No obstante, agregó que sí autorizará a Mujica a ser candidato a listas dentro del MPP. “Puede estar un tiempo o estar (en la lista) y no asumir", algo que, recordó, hizo el ex presidente Jorge Batlle.