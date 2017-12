Un documental celebrará los 40 años de The Cure

El año que viene se cumplirán cuatro décadas desde que un grupo de Crawley (cerca de Londres) editó su primer simple, cuyo lado A era un tema con un riff vagamente arábigo y de letra inspirada en el clásico existencialista de Albert Camus El extranjero, titulada “Killing an Arab”. La banda, compuesta por un grupo de casi adolescentes liderado por un joven de ojos maquillados y voz algo llorosa llamado Robert Smith, era The Cure, y terminaría siendo casi la única formación de esa generación brillante y creativa conocida como pospunk que alcanzó un éxito masivo mundial, con un pop atravesado por estilos como la new wave, el gótico, la psicodelia y la música dance. En Uruguay –donde fue una de las mayores influencias del rock posdictadura– se convirtió en sinónimo de la música dark (cómo se denominaba entonces al rock gótico), a pesar de que ese era sólo uno de los estilos practicados por Smith, un compositor y guitarrista excepcional, capaz de escribir tanto temas sombríos y siniestros como otros de radiante alegría.

Durante 2018, para celebrar esa prolongada trayectoria (algo difícil de creer para aquellos a quienes su nombre todavía nos evoca un movimiento de renovación y modernidad), con 13 álbumes de estudio y cinco en vivo, The Cure tiene previstos varios festejos. Entre ellos, un único concierto europeo, a realizarse en un lugar emblemático para las leyendas del rock, el Hyde Park de Londres, donde el grupo de Smith dará un megashow en compañía de varios otros muy relacionados con su estética, como Slowdive, Ride, Goldfrapp e Interpol. El espectáculo se realizará el 7 de julio, y a pesar de las enormes dimensiones del parque, las entradas ya están a la venta, en lo que se propone a la vez como una celebración y como un festival de grupos particularmente climáticos.

Pero el producto principal de los festejos será un documental oficial, aún sin nombre, que Smith está preparando y que contará con mucho material completamente inédito, filmaciones caseras, entrevistas y rodajes piratas de una banda poco afecta a la exposición de su mundo fuera del escenario. Quien se encargará de dirigir la película será el británico Tim Pope, una elección casi obligatoria, ya que desde 1982 estuvo a cargo de nada menos que 37 videoclips para la banda, incluyendo éxitos de MTV como los clásicos “Close to Me”, “Just Like Heaven” y “Friday I’m in Love”. Según Pope, el documental será simplemente una historia cronológica de la carrera de la banda, y el narrador será el propio Robert Smith.