Vázquez asegura que ni siquiera “rozó” la Constitución al hablar hace dos semanas en un comité de base

El presidente Tabaré Vázquez negó haber violado la Constitución al hablar en un Comité de Base hace dos semanas.

En declaraciones al semanario Búsqueda, Vázquez argumentó: “Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de ello nada. No infringí para nada la Constitución. La Constitución no le permite al presidente ser dirigente de una fuerza política: yo no lo soy".

Además, Vázquez recordó que la Constitución le impide al presidente tener actividad electoral, cosa que él, sostuvo, no hizo. “No estamos en años electorales y, segundo, ni siquiera mi fuerza política -y todo el mundo sabe que soy del Frente Amplio- tiene un candidato para las próximas elecciones. Y fui como voy a una reunión familiar, a una reunión de amigos. Me enteré de que había una reunión de frenteamplistas que estaban despidiendo el año y festejando el cumpleaños del presidente de ese Comité de Base. Y fui a saludar. Y me dieron el micrófono y dije lo que dije”, explicó.

Además, Vázquez está “completamente seguro” que ni siquiera “rozó” el mencionado artículo de la Constitución, el 77. “Y es más, voy a realizar todas las actividades políticas que me permita la Constitución. Porque el presidente de la República es un hombre político, no es un administrativo ni un técnico. Es un hombre político, esencialmente político como definía Aristóteles al hombre. Un ser político", aseguró.