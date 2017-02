Almagro no pudo ingresar a Cuba, donde sería premiado por la oposición

Cuba negó la visa para que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ingresara a la isla con pasaporte diplomático y le fue negada la posibilidad de ingresar con el pasaporte uruguayo.

Almagro viajaría a Cuba para recibir el premio "Oswaldo Payá: libertad y vida", que es entregado por primera vez este año, otorgado por la opositora Red de Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. La organización es dirigida por la hija del fallecido disidente, Rosa María Payá, a quien Almagro envió una carta que publicó en su cuenta de Twitter.

En la misiva, el secretario general de la OEA manifiesta que no podrá ir a la entrega del premio porque le fue negada la visa, necesaria para ingresar a la isla con pasaporte diplomático, y se le negó el ingreso con el uruguayo. Además, cuenta que el gobierno cubano manifestó su malestar por la entrega del premio la semana pasada, cuando Alejandro Padrón Corral, el cónsul de Cuba en Washington -desde donde viajaría Almagro- citó a un encuentro al director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la OEA, Chris Hernández-Roy. Según la carta de Almagro, Padrón le manifestó a Hernández-Roy que el motivo de la solicitud de la visa era "una provocación inaceptable", que se impediría el ingreso de Almagro a la isla para recibir el premio y "el 'asombro' por el involucramiento del secretario general de la OEA en actividades anti-cubanas".

La respuesta de Almagro fue que "el único interés" de su parte "es y será facilitar el acercamiento de Cuba a los valores y principios del sistema interamericano, tanto en lo que refiere a la defensa de la democracia como a la promoción y respeto de los derechos humanos". El secretario general de la OEA aclara que no es de su interés "evaluar la situación política interna de Cuba ni sus diferentes tendencias políticas", por lo cual no opinó sobre estos temas, aunque sí defendió su presencia en la ceremonia.

En la carta a Rosa María Payá, Almagro también dice que su única preocupación adicional "es garantizar que no exista ninguna forma de represión ni represalia sobre los organizadores del evento" y subraya que su presencia y actividades en Cuba "en ningún caso" son anti-cubanas.

Cuba tampoco permitió el ingreso a la isla de otras personas invitadas a la ceremonia de entrega del premio: el ex presidente mexicano Felipe Calderón y Mariana Aylwin, hija del fallecido ex presidente chileno Patricio Aylwin y ex ministra de Educación.