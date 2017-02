Capricho reiterado

Luego de que Bob Dylan recibió el premio Nobel de Literatura, se reafirmó la percepción de que todo lo que haga en lo sucesivo será una especie de yapa. Ya se le perdona todo, y nadie se había quejado demasiado de que, luego del imprevisto Shadows in the Night (2015), con temas del repertorio de Frank Sinatra, insistiera el año pasado con Fallen Angels, que contiene más de lo mismo. Sin embargo, los fans y la crítica tenían la esperanza de que en algún momento lanzara otro disco de material propio (el último fue el notable Tempest, de 2012). Sin embargo, hace unos días se anunció que el próximo lanzamiento de Dylan será, a fines de marzo, un disco triple, titulado justamente Triplicate... con 30 covers de canciones, en su mayoría grabadas antes por Sinatra. Al que no quiere sopa, tres platos más.