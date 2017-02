“Comando Barneix” amenazó de muerte a jerarcas, abogados y activistas de DDHH

Jerarcas del actual gobierno, activistas y juristas fueron amenazados de muerte por un grupo llamado “Comando Barneix”.

Según informó hoy el semanario Brecha, este grupo envió un mensaje utilizando la plataforma de navegación Tor, en el que afirma que “el suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”. En esa lista figuran el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la ex vicecanciller Belela Herrera; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; el activista brasileño Jair Kirshke y el jurista francés Louis Joinet.

El caso quedó en manos de la fiscal Mónica Ferrero y la jueza Julia Staricco. Hoy, en conferencia de prensa, Díaz admitió que recibió dos correos electrónicos con ese mensaje, y dijo que informó de la situación al director de Inteligencia. Según aseguró, a nivel personal no tomó ningún tipo de medida de seguridad adicional.

Barneix se suicidó en 2015, luego de ser procesado por la jueza Beatriz Larrieu por el homicidio de Aldo Perrini, ocurrido en 1974.