El desafío "Taxi Driver"

Robert de Niro ha demostrado sus intereses sociales y políticos con su vehemente participación en la reciente campaña electoral estadounidense, al protagonizar algunos clips en los que increpaba duramente al ahora presidente Donald Trump. Pero parece que no sólo los magnates devenidos jerarcas lo sacan de sus casillas, sino también buena parte del mundo científico y médico, ya que el actor es un gran escéptico en relación con las vacunas, y ahora se ha sumado a un curioso desafío lanzado contra el mundo farmaceútico y científico.

El año pasado, De Niro apoyó públicamente al documental Vaxxed, de Andrew Wakefield, una obra muy polémica que sostiene que la vacuna contra la rubeola puede causar autismo. Antes de la presentación de ese documental en el Festival de Tribeca (Nueva York), el actor -que tiene un hijo autista- abogó por el film diciendo que era “la oportunidad de tener una conversación sobre el tema”, pero no tuvo mucho éxito, ya que Vaxxed finalmente no fue exhibido en el festival.

Ahora se ha aliado al militante antivacunas Robert Kennedy Jr para ofrecerle 100.000 dólares a cualquier científico que demuestre que el mercurio que solían contener algunos conservantes de varias de esas vacunas es “seguro” si se administra a mujeres y niños. En realidad, existen ya media docena de informes médicos basados en pruebas experimentales que demostrarían eso, pero el argumento de Kennedy y De Niro es que se basan en pruebas que no fueron realizadas con población infantil, y esta, según ellos, es la realmente susceptible a desarrollar problemas de salud relacionados con tales vacunas. Sin embargo, se duda de que alguien vaya a recoger el guante, ya que no sólo sería muy difícil, desde el punto de vista legal, llevar a cabo los experimentos requeridos con niños, sino que además sería bastante inútil, ya que el derivado del mercurio que desvela a Kennedy y al actor ya casi no se utiliza en Estados Unidos, lo cual obviamente no va a invalidar el argumento irrefutable de demostrar que no sucede algo que nadie demostró que realmente ocurriera.